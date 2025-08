Torino, chi è Corallo: scuola Spezia, il granata è un ritorno alle origini

Con la scelta di Riccardo Corallo, il roster di allenatori per il Settore giovanile granata è al completo. La scelta di Ludergnani ha privilegiato la continuità e premiato un gruppo di lavoro a cui il Responsabile ha sempre riconosciuto grande professionalità e coesione. L'unica novità riguarda l'Under 16, rimasta sguarnita dopo la scelta di riportare La Rocca a un ruolo di supervisione sulle categorie. Al suo posto è stato identificato come successore proprio Corallo, tecnico dell'Under 15 dello Spezia nell'ultima stagione. Scopriamo meglio il profilo dell'allenatore.

Il rientro a Torino per Riccardo Corallo rappresenta un ritorno alle origini. Nato a Rivoli, il tecnico classe 1980 ha iniziato il suo percorso all'interno del mondo del calcio in maglia granata, nelle giovanili dove studia da difensore. Le strade si separano all'età di 19 anni con la cessione al Varese in C1, prima esperienza tra i professionisti. La carriera da giocatore prosegue negli anni tra Serie C e Serie B, fino a raggiungere anche il sogno della massima serie con la maglia dell'Ascoli, toccato con mano nell'esordio contro il Milan nel 2005. Tante le peregrinazioni, fino alla decisione di lasciare la carriera da giocatore nel 2014, all'età di 34 anni. La fine è però solo l'inizio di una nuova vita, quella da allenatore.

Torino, chi è Corallo: gli esordi da tecnico alla Juventus, poi lo Spezia per consolidarsi

Anche la vita da allenatore di Corallo parte da Torino, questa volta però sponda Juventus. Corallo, già direttore tecnico della Juventus Academy di Ivrea, viene identificato come profilo giusto a cui affidare gli Esordienti U12 nell'agosto 2014. Si tratta della prima esperienza in panchina, un'esperienza che dura un anno. A giugno si chiude la parentesi bianconera, ma se ne apre un'altra con gli stessi colori, che questa volta rappresentano lo Spezia. Corallo parte dai Giovanissimi nella stagione 2015-2016 e da lì scala le categorie, aggiungendo man mano esperienza al proprio bagaglio. L'anno successivo gli viene affidata la categoria Allievi e quello dopo ancora è tempo di un salto ancor più importante, quello che lo porta sulla panchina della Primavera. Corallo guida l'Under 19 e lo fa bene, chiudendo la stagione al quarto posto in Primavera 2 alla sua prima esperienza nella categoria. Dopo tre anni in Liguria, il tecnico sceglie di cambiare aria e si accasa al Monza. Lì resta dal 2021 fino al 2023, prima di seguire nuovamente il cuore e tornare allo Spezia. In maglia bianconera altre due esperienze: nel 2023-2024 la guida dell'Under 16 (decima a fine campionato), nel 2024-2025 quella dell'Under 15 (sempre decima). Ora un nuovo capitolo che sa di casa: il Toro torna nel destino di Corallo.