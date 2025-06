Torino, chi è Vegliato: dalla Sisport all’Alessandria, poi la svolta con Ludergnani

Nel day after dello scudetto conquistato, è tempo di dar spazio ai protagonisti. Da un lato chi scende in campo, dall'altro chi siede in panchina. Michele Vegliato è stato la guida dell'Under 18 da aprile in poi, da quando il suo predecessore Christian Fioratti è stato promosso in Primavera. Un passaggio di testimone non semplice, ma che ha stimolato il tecnico fino a quel momento in Under 16 e che oggi lo ripaga con il tricolore. "Queste emozioni sono indescrivibili - ha dichiarato a caldo Vegliato dopo la finale - Abbiamo regalato a noi stessi e ai nostri tifosi qualcosa di unico, che faccio anche fatica a spiegare. Dietro ci sono mesi di lavoro e mille momenti vissuti insieme ai ragazzi e allo staff per arrivare a questa serata storica. L'obiettivo primario era il percorso, che abbiamo suggellato con la ciliegina sulla torta. La differenza l'ha fatta il DNA del Toro". Scopriamo meglio ora chi è Michele Vegliato, da due anni nel roster dei tecnici del Settore giovanile granata.

La chiamata del Toro, un biennio granata in ascesa

Nel mentre, a Torino, Ruggero Ludergnani si guarda intorno. Terminata la stagione 2022-2023, il Responsabile del Settore giovanile decide di rivoluzionare le panchine delle Under (Asta, Parisi, Veronese, Della Morte). Serve un nuovo roster e lo sguardo si posa sull'Alessandria. Lì sono due i tecnici che incuriosiscono Ludergnani: Rebuffi e Vegliato. Entrambi accettano di buon grado la corte granata e si trasferiscono a Torino per una nuova avventura professionale. A Vegliato viene affidata la guida dell'Under 16. Nella prima stagione al Toro, il bilancio è positivo per il tecnico di San Severo che ottiene il quarto posto nella regular season e si qualifica alle fasi finali, uscendo agli ottavi con l'Atalanta. Al di là dei risultati in un Settore giovanile contano sempre il percorso e la valorizzazione dei giovani, così come è chiave creare un gruppo di lavoro coeso tra le varie annate. Obiettivo centrato in casa granata, come disse con orgoglio lo stesso Ludergnani parlando dei tecnici scelti per le Under. Nella stagione successiva, quella appena conclusa per gran parte dei gruppi, viene confermato quasi in toto il roster con l'unico cambio in Under 18: Fioratti al posto di La Rocca, che resta in società. Vegliato rimane sulla categoria Under 16, che guida per nove mesi. Dopo un girone d'andata altalenante, il Toro si scopre quasi imbattibile nel ritorno mettendo in atto una rimonta che vale le fasi finali. Vegliato resta al timone dei 2009 e ne è il leader, fino a quando l'esonero di Tufano costringe a rimescolare le carte. Siamo a fine marzo, Ludergnani opta per la soluzione interna come è naturale che sia. Fioratti viene promosso in Primavera dopo un percorso quasi netto in Under 18. Va scelto però il suo successore, Ludergnani punta tutto su Vegliato. Subentrare in corsa non è mai facile, nemmeno quando le cose vanno benissimo come succede per i granata classe 2007. Vegliato si approccia con umiltà alla panchina e lavora a testa bassa. Il Viareggio è il primo banco di prova per conoscere il gruppo ed è vicinissima la conquista del trofeo, perso solo in finale con il Genoa. Poi la fine del campionato, qualche fisiologica necessità di assestarsi e il secondo posto nella regular season. Tutto in preparazione al momento apicale: le fasi finali. Cesena, poi Roma. Servono due vittorie e due vittorie arrivano. Così anche Vegliato esulta: il primo tricolore da quando Ludergnani è Responsabile del Settore giovanile porta la sua firma.