Torino, il programma del fine settimana: debuttano Under 18, Under 16 e Under 15

Il Settore giovanile granata maschile per la prima volta in stagione sarà al completo. Tre debutti nel weekend completano il quadro delle Under. Si parte domenica con tre formazioni in campo. Under 16 e Under 15 aprono le danze nella prima gara di campionato, in trasferta contro la Sampdoria a Bogliasco. Particolare attesa per la prima delle due, con Corallo che esordisce sulla panchina granata dopo il passaggio dallo Spezia. Nel pomeriggio in campo anche l'Under 17, ma a Orbassano per la sfida alla Virtus Entella. Per vedere in che veste debutterà l'Under 18 sarà necessario invece attendere lunedì. I granata di Vegliato iniziano il campionato in trasferta nel big match contro la Roma delle ore 11. Chiude il programma la Primavera di Fioratti: a Orbassano arriva il Sassuolo, fischio d'inizio alle 17. Di seguito il programma completo sul fine settimana del Settore giovanile maschile granata.