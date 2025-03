Torino, il programma del fine settimana del femminile

Spiccano i big match di Prima squadra e Under 19

Irene Nicola Redattore 21 marzo - 13:05

SG FEMMINILE — Nel weekend granata fermo tutto il Settore giovanile maschile, causa soste e rinvii, mentre va avanti in piena regola il Femminile. Le granata saranno impegnate su tutti i fronti. Prima squadra e Under 19 continuano i rispettivi percorsi regionali, Under 17 e Under 15 proseguono la Fase Interregionale. Di seguito ulteriori dettagli sulle singole partite e il programma delle partite.

PRIMA SQUADRA: Il Torino di Serami si prepara a una sfida da non sottovalutare. Le granata affronteranno infatti nel weekend - domenica alle ore 15 a Buriasco - la Rivese, quarta forza del girone. La distanza tra Torino, capolista, e Rivese è consistente: 14 punti. Partono favorite quindi le granata, chiamate tuttavia a non sedersi sul pronostico. Il Toro infatti ha bisogno del bottino pieno per mantenersi in vetta perché l'Alessandria si è avvicinata tanto dopo aver vinto lo scontro diretto e dopo aver approfittato del pari contro Torino Women. Ora solo 1 punto separa Torino e Alessandria nella lotta per il primo posto. Ogni distanza, per quanto minima, va mantenuta. Regolamento vuole infatti che i punti della fase a girone si sommino a quelli dei playoff per l'accesso ai playoff promozione: verrà fatta una classifica unica, chi avrà più punti andrà in Serie C. Ecco perché ogni punto (e toglierne alle dirette concorrenti) conta ancor più del solito.

UNDER 19: Le granata categoria Juniores hanno fin qui disputato un girone di ritorno perfetto. Costretto a rimontare per insidiare la vetta, in virtù di due ko incassati all'andata, il Toro ha fatto il suo compito senza lasciare punti per strada. Ora le granata sono chiamate ad alzare l'asticella. Sabato alle ore 16 ad Albiano d'Ivrea andrà in scena un big match in piena regola, la sfida contro il Bollengo. Si sfidano quindi seconda e terza forza del campionato: il Toro conserva 2 punti di vantaggio sul Bollengo, entrambe guardano anche l'Accademia Torino prima distante rispettivamente 2 e 3 lunghezze.

UNDER 17: Penultima giornata del girone d'andata per l'Under 17, ancora a secco di punti nella Fase Interregionale. Le granata arrivano da due partite molto difficili contro Inter e Juventus, prime due forze del girone, ora le aspetta la terza gara più difficile, quella contro il Milan. Il Toro è atteso in trasferta - sabato alle ore 16 - dalle rossonere, a cui serve una vittoria per lanciare l'assalto al duo di testa. Le torelle proveranno a ribaltare il pronostico.

UNDER 15: L'Under 15 granata resterà invece tra le mura amiche nel weekend per ospitare Como Women, fanalino di coda nel girone interregionale. Per il Toro potrebbe essere un'occasione importante. Le granata, penultime con 4 punti all'attivo, devono andare a caccia di bottino pieno: in caso di posta in palio completa, il Toro raggiungerebbe quota 7, soglia che al momento varrebbe il terzo posto. Il verdetto arriverà sabato: fischio d'inizio alle ore 15.

Torino, il programma del femminile — PRIMA SQUADRA (Regionali Piemonte, Eccellenza Femminile, girone unico): Rivese-Torino, domenica 23 marzo, ore 15.00, c.s. "Comunale", Buriasco (To)

UNDER 19 (Regionali Piemonte, Under 19 Juniores Femminile, girone unico): Bollengo-Torino, sabato 22 marzo, ore 16.00, c.s. "Comunale", Albiano d'Ivrea (To)

UNDER 17 (Fase Interregionale): Milan-Torino, sabato 22 marzo, ore 16.00, c.s. "Puma HF - c.s. Vismara", Milano (Mi)

UNDER 15 (Fase Interregionale): Torino-Como Women, sabato 22 marzo, ore 15.00, c.s. "Passo Buole", Torino (To)