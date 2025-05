Torino, il programma del fine settimana del Femminile

Ancora qualche giorno d'attesa necessario per assistere alle fasi finali di Under 17 e Under 18. Le squadre di Rebuffi e Vegliato restano ancora ai box. Slittano infatti i quarti scudetto dell'Under 17 granata contro l'Inter, opzione che poteva essere esercitata qualora un giocatore della squadra fosse impegnato nella semifinale dei campionati europei (Luongo per il Toro). L'Under 18 tornerà invece in gara il 10 giugno per le semifinali scudetto contro il Cesena, che ha battuto la Lazio nei playoff. Avanti invece il Settore femminile: Prima squadra e Under 19 continuano i rispettivi percorsi. Di seguito il programma completo.

FEMMINILE

Una gara per giorno nel Femminile. Si parte sabato con la Coppa Piemonte, competizione in cui è impegnata l'Under 19. La Juniores granata affronterà la gara decisiva per la vetta nel girone: lo scontro con il Moncalieri, al via alle ore 16. Per il Toro la vittoria vorrebbe dire assicurarsi il primo posto ed evitare di essere agganciate dalla concorrente più agguerrita. Domenica invece tutti gli occhi saranno puntati sulla Prima squadra. Il Toro ha perso il sorteggio e quindi giocherà i quarti di finale di Coppa Italia Regionale in casa della Reggiana, domenica 1 giugno alle 15.30 sul campo sportivo Lari di Reggio Emilia. Gara unica, da dentro o fuori: in caso di parità non si disputato i tempi supplementari ma si va direttamente ai rigori.