Torino, il programma del fine settimana delle giovanili granata

Nella settimana in cui tutti gli occhi sono puntati sulla Primavera perché è tempo di derby della Mole, in programma sabato alle 11 a Vinovo, scendono in campo anche le giovanili minori. Tre formazioni saranno impegnate in trasferta. L'Under 18 andrà a Ceccano domenica per sfidare il Frosinone e continuare l'assalto alla zona playoff. Anche Under 16 e Under 15 saranno lontane da Torino perché impegnate contro la Reggiana in due gare che potranno testare la maturità dei torelli. Tra le mura amiche invece solo l'Under 17, ma per la partita sulla carta più avvincente: lo scontro con il Genoa, primatista insieme alla Juventus ma con una gara in più, potrebbe valere per la squadra di Rebuffi la possibilità di assalto alla vetta. Di seguito il programma completo del weekend del Settore giovanile maschile granata, segue il programma dell'area femminile.