Torino, il programma del fine settimana delle giovanili granata

Weekend da monitorare per il Settore giovanile maschile granata. La Primavera inaugura le danze con la partita con il Genoa, in programma alle 16 nell'anticipo odierno del venerdì. Il Grifone sarà anche l'avversario di altre due squadre del Toro: Under 16 e Under 15. Le due formazioni hanno tutte ambizioni d'altissima classifica: i torelli di Corallo vogliono avvicinare la seconda piazza, quelli di Catto sono a portata di aggancio alla vetta. L'Under 18 sfiderà invece la Fiorentina, consapevole del fatto che i viola sono i primi inseguitori del Torino e che servirà un colpo di reni per l'ennesimo assalto alla zona playoff. Infine l'Under 17, reduce dal ko con il Genoa di settimana scorsa: la trasferta per sfidare il Modena potrebbe valere lo scaccio ai gialloblù. Di seguito il programma completo del Settore giovanile maschile granata, segue il punto sul femminile.