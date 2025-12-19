Sotto l'albero, il Settore giovanile granata si regala un weekend di partite dove la posta in palio è molto alta. Il piatto forte è l'Under 17, impegnata in un derby della Mole al cardiopalmo con la Juventus: i granata sfidano la capolista nella gara più sentita per confermarsi e ricucire sul podio di categoria, confermandosi. Poi toccherà alle trasferte delle altre formazioni. L'Under 18 va in Campania per affrontare il Napoli e tentare l'ultimo assalto del 2025 alla zona playoff. Under 16 e Under 15 saranno invece impegnate contro lo Spezia: entrambe sono in alta classifica ed entrambe con un successo possono continuare a restare nell'élite dei rispettivi gironi. Di seguito il programma completo del Settore giovanile maschile granata, segue quello relativo al Femminile.
Torino, il programma del fine settimana delle giovanili granata
