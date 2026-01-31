Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor giovanili news under Torino, il programma del fine settimana delle giovanili granata

giovanili

Torino, il programma del fine settimana delle giovanili granata

Torino, il programma del fine settimana delle giovanili granata - immagine 1
Conferme, riscatti e scontri al vertice: le giovanili tornano in campo nel weekend
Irene Nicola
Irene Nicola Redattore 

Chi in cerca di riscatto, chi per confermarsi e chi per lottare in vetta. Il weekend delle giovanili granata offre un piatto ricchissimo concentrato nella giornata di domenica. L'Under 15 gioca la partita più attesa, lo scontro al vertice con il Parma. Anche l'Under 16 affronterà i ducali al Robaldo ma con i favori del pronostico, in una gara che non sarà comunque semplice ma che potrebbe portare ulteriori conferme. Under 18 e Under 17 vogliono invece alzare il livello. La squadra di Vegliato cerca il ritorno alla vittoria dopo due ko in una partita complicatissima contro la Roma, ma anche molto stimolante. L'Under 17 invece se la dovrà vedere con il Parma, una delle dirette concorrenti in zona playoff. Di seguito il programma dettagliato del fine settimana, segue a sua volta quello relativo al Femminile.

UNDER 18

Torino, il programma del fine settimana delle giovanili granata- immagine 2
ORBASSANO, ITALY - David Bonacina of Torino Primavera celebrates scoring his team's first goal during the Primavera 1 match between Torino U20 and Roma U20 at Stadio on January 22, 2026, at stadium Valentino Mazzola in Orbassano, Italy. Photo: Alberto Girardi for Toro News
—  

La partita più difficile nel momento del riscatto. L'Under 18 di Vegliato, reduce da due sconfitte consecutive, la prima in chiusura del girone di ritorno e la seconda al via di quello d'andata, vuole rialzarsi. Il campionato non le dà incrocio facile per farlo, ma sicuramente mette di fronte al Toro una partita di spessore, una di quelle per cui non servono motivazioni extra. I granata ospiteranno infatti la Roma capolista domenica alle 11 a Orbassano in una gara dove per entrambe le contendenti c'è tanto in palio. I giallorossi hanno una vetta da difendere, con l'Inter appaiata a pari punti e l'Atalanta a portata di aggancio. Per il gruppo di Vegliato invece c'è una zona playoff da riagguantare. Il Torino l'ha persa nell'ultima giornata dopo essere caduto nello scontro diretto con il Bologna ma ha la possibilità di rientrarvi agevolmente, visto quanto sono risicate le distanze nella parte alta della classifica. Per farlo bisognerà fare intanto il proprio contro la Roma, poi sarà necessario monitorare i risultati di Napoli, a +1 sui granata ma impegnato a sua volta nel big match contro l'Inter, e Cesena, a cui spetta un meno ostico. La rincorsa per risalire poi dal sesto al quarto posto è apertissima: solo tre punti separano il Torino dal Genoa.

LEGGI ANCHE

Torino-Roma, domenica 1 febbraio, ore 11.00, c.s. "Valentino Mazzola", Orbassano (To)

UNDER 17

Torino, il programma del fine settimana delle giovanili granata- immagine 3
—  

Torino-Parma, domenica 1 febbraio, ore 14.00, c.s. "Valentino Mazzola", Orbassano (To)

UNDER 16

Torino, il programma del fine settimana delle giovanili granata- immagine 4
—  

Torna in campo dopo la sosta del campionato l'Under 16. La squadra di Riccardo Corallo si ributta sul campionato con la consapevolezza di dover subito affrontare una partita ostica, lo scontro con il Parma. Il Torino è in salute, sta facendo un campionato di livello come dimostra il secondo posto in classifica alle spalle della Juventus, che però sta tenendo un altro passo. I granata sono ormai una delle forze più accreditate all'interno del girone e vogliono farlo valere in campo nella sfida contro il Parma, che si presenta sul cammino dopo le due vittorie in altrettante uscite dal via alla tornata di ritorno. Occhio però ai ducali, settima forza del campionato, una squadra in cerca di punti per non perdere il treno dell'ultimo slot playoff occupato ora dal Sassuolo. Appuntamento al Robaldo, domenica alle 15.

Torino-Parma, domenica 1 febbraio, ore 15.00, c.s. "Robaldo", Torino (To)

UNDER 15

Torino, il programma del fine settimana delle giovanili granata- immagine 5
—  

Dopo nove gol fatti nelle prime due uscite del girone di ritorno, l'Under 15 si presenta in piena fiducia a uno degli scontri più difficili del girone. Al Robaldo domenica alle ore 13 si presenterà infatti il Parma, la capolista del gruppo A. Non è un mistero che i ducali siano una squadra di livello, ma anche i granata lo sono a pieno titolo. Lo dice quanto fatto vedere in campo nei primi mesi di campionato, ne dà riscontro anche la classifica con il Toro secondo ma distante soli 3 punti dal Parma. Si tratta quindi di un vero scontro al vertice dove in palio c'è l'aggancio alla vetta per i granata e la possibilità di prendere respiro in testa per i crociati. Il tutto con l'occhio vigile di Cesena e Juventus, le altre due pretendenti alla corona. Sarà quindi quello dell'Under 15 il verdetto più atteso del weekend.

Torino-Parma, domenica 1 febbraio, ore 13.00, c.s. "Robaldo", Torino (To)

FEMMINILE

Torino, il programma del fine settimana delle giovanili granata- immagine 6
—  

Torna di scena l'Under 19, che dopo aver vinto nella prima partita dopo la sosta invernale con la Pro Vercelli si rimette alla prova contro il Baveno Stresa. Sulla carta la partita dovrebbe essere più che favorevole alle granata, essendo contro una formazione di bassa classifica. Il Toro però ha sempre l'Accademia Torino alle calcagna e quindi non può concedersi passi falsi. Si riposa invece l'Under 15 aspettando il via alla Fase Interregionale, in programma l'8 febbraio. Intanto però ha scoperto le sue avversarie nel gruppo A, stilato sulla base dei criteri di vicinanza territoriale: Juventus, Genoa, Sampdoria, Sedriano, Como Women, Como e Venaria. Passano le prime due di ogni gruppo al termine degli scontri di andata e ritorno.

Femminile, il programma del weekend

—  

UNDER 19 (Regionali Piemonte, Under 19 Juniores Femminile, girone unico): Baveno Stresa-Torino, sabato 31 gennaio, ore 15.00, c.s. "Galli", Baveno (Vb)

Leggi anche
Torino Primavera, terzo big match consecutivo: c’è la Fiorentina al Mazzola
UFFICIALE – Torino Primavera, c’è la firma di Enrico Manzi per la difesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA