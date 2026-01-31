Torino, il programma del fine settimana delle giovanili granata

Torino-Roma, domenica 1 febbraio, ore 11.00, c.s. "Valentino Mazzola", Orbassano (To)

UNDER 16 Torna in campo dopo la sosta del campionato l'Under 16. La squadra di Riccardo Corallo si ributta sul campionato con la consapevolezza di dover subito affrontare una partita ostica, lo scontro con il Parma. Il Torino è in salute, sta facendo un campionato di livello come dimostra il secondo posto in classifica alle spalle della Juventus, che però sta tenendo un altro passo. I granata sono ormai una delle forze più accreditate all'interno del girone e vogliono farlo valere in campo nella sfida contro il Parma, che si presenta sul cammino dopo le due vittorie in altrettante uscite dal via alla tornata di ritorno. Occhio però ai ducali, settima forza del campionato, una squadra in cerca di punti per non perdere il treno dell'ultimo slot playoff occupato ora dal Sassuolo. Appuntamento al Robaldo, domenica alle 15.

UNDER 15 Dopo nove gol fatti nelle prime due uscite del girone di ritorno, l'Under 15 si presenta in piena fiducia a uno degli scontri più difficili del girone. Al Robaldo domenica alle ore 13 si presenterà infatti il Parma, la capolista del gruppo A. Non è un mistero che i ducali siano una squadra di livello, ma anche i granata lo sono a pieno titolo. Lo dice quanto fatto vedere in campo nei primi mesi di campionato, ne dà riscontro anche la classifica con il Toro secondo ma distante soli 3 punti dal Parma. Si tratta quindi di un vero scontro al vertice dove in palio c'è l'aggancio alla vetta per i granata e la possibilità di prendere respiro in testa per i crociati. Il tutto con l'occhio vigile di Cesena e Juventus, le altre due pretendenti alla corona. Sarà quindi quello dell'Under 15 il verdetto più atteso del weekend.

FEMMINILE Torna di scena l'Under 19, che dopo aver vinto nella prima partita dopo la sosta invernale con la Pro Vercelli si rimette alla prova contro il Baveno Stresa. Sulla carta la partita dovrebbe essere più che favorevole alle granata, essendo contro una formazione di bassa classifica. Il Toro però ha sempre l'Accademia Torino alle calcagna e quindi non può concedersi passi falsi. Si riposa invece l'Under 15 aspettando il via alla Fase Interregionale, in programma l'8 febbraio. Intanto però ha scoperto le sue avversarie nel gruppo A, stilato sulla base dei criteri di vicinanza territoriale: Juventus, Genoa, Sampdoria, Sedriano, Como Women, Como e Venaria. Passano le prime due di ogni gruppo al termine degli scontri di andata e ritorno.

