Torino, il programma del fine settimana delle giovanili granata

Sfide agevoli nel maschile, big match solo per la Under 18. Nel femminile la Under 15 inizia la fase interregionale

Irene Nicola Redattore 6 febbraio - 19:00

Motori nuovamente accesi per il Settore giovanile maschile granata in vista del weekend. Tante delle formazioni granata hanno qualcosa da dimostrare a se stesse dopo lo scorso fine settimana amaro. L'Under 18 scenderà in campo per ultima nel posticipo del lunedì contro l'Atalanta: sarà un big match in piena regola, una partita in cui c'è in palio una fetta di playoff. Tutte le altre squadre scenderanno in campo domenica. L'Under 17 affronta la Carrarese in una partita che vuole segnare il ritorno alla vittoria dopo gli ultimi pareggi. Under 16 e Under 15 invece andranno in Liguria ad affrontare la Virtus Entella. Domenica mattina scenderà in campo anche la Primavera, impegnata in trasferta con il Frosinone. Di seguito il programma completo.

UNDER 18 Dopo tre sconfitte consecutive, l'Under 18 vuole cambiare rotta. La squadra di Vegliato cerca uno stop al digiuno di punti, consapevole che rialzarsi permetterebbe già di tornare nella zona dove le motivazioni si creano da sé. Il Toro infatti è scivolato fuori dai posti playoff, cadendo fino all'ottavo posto. Non è un grande passo indietro, ma tornare a fare punti è vitale se si vuole tornare in top 6, in questo momento ancora agganciabile essendo a 3 lunghezze di distanza. L'Under 18 granata cercherà di farlo nella sfida con l'Atalanta, da affrontare fuori dalle mura amiche di Orbassano a Ciserano nel posticipo del lunedì, alle ore 15. Non un incrocio semplice, anzi. La Dea è la terza forza del campionato, ha accumulato cinque punti di distanza dal duo di vetta Roma-Inter, ma è prima delle inseguitrici. I granata hanno raccolto sei punti in meno degli orobici e vogliono cogliere l'occasione per dimezzarli, con un orecchio rivolto a cosa succederà tra Napoli e Genoa nello scontro diretto tra le due dirette avversarie della squadra di Vegliato per il sesto posto. I partenopei hanno solo un punto di margine sul Toro, il Grifone ne ha tre ed è quindi a portata di aggancio. C'è curiosità in casa granata per capire quale formazione schiererà Vegliato dopo i numerosi innesti del mercato di gennaio: Macnack e Ceuca, arrivati a titolo definitivo rispettivamente dallo Sportclub Heerenveen e Hellas Verona; ma anche Rivas e Manzi se non saranno in Primavera. Non ci saranno invece Martino Re, in prestito al Centallo, e David Reynheim, ceduto al KI in via definitiva.

Atalanta-Torino, lunedì 9 febbraio, ore 15.00, c.s. "Bortolotti", Ciserano (Bg)

UNDER 17 L'Under 17 non ha ancora perso nel girone di ritorno, ma il bottino di una vittoria e tre pareggi ha lasciato un po' di amaro in bocca. L'ultimo con il Parma fa eccezione, vista l'inferiorità numerica per gran parte della gara, ma resta la voglia di tornare a fare bottino pieno. L'occasione per tornare al successo si presenta domenica in una sfida che il Toro non deve sbagliare. La squadra di Rebuffi affronterà infatti a Massa la Carrarese, terz'ultima forza del campionato, in una partita dove l'obiettivo è capitalizzare al massimo. L'Under 17 granata ne ha bisogno per continuare a mantenere il proprio slot in zona playoff, evitando di far rientrare le prime inseguitrici. Il Torino è quarto in classifica a quota 27 punti a quattro lunghezze di distanza dal Genoa terzo; dietro però deve guardarsi le spalle da Parma e Sampdoria, ferme a 25, e dal Modena, a quota 24, tutte squadre che si stanno facendo venire l'appetito. Per i granata sarà la prima con i nuovi innesti: Edoardo Martini, arrivato a titolo definitivo dal Vicenza; Haron Befani, in prestito dalla Nuova Tor Tre Teste; Clinton Omosigho Okundia, scelto dal Centrocampo a titolo definitivo. Non ci sarà Matteo Locuratolo: in prestito fino a fine stagione al Lascaris.

Carrarese-Torino, domenica 8 febbraio, ore 11.00, c.s. "Ricortola", Massa (Ms)

UNDER 16 L'Under 16 granata vuole archiviare al più presto la sconfitta nello scontro playoff con il Parma. I torelli di Corallo si ripresentano in campo domenica alle 12.45 al campo sportivo Angelo Daneri di Chiavari dove l'avversario sarà la Virtus Entella. Lì la squadra granata scenderà in campo con l'obiettivo di trovare la terza vittoria in quattro partite del girone di ritorno, bottino che consentirebbe ancora una volta di confermarsi in alta classifica. La Virtus Entella sulla carta è un avversario da battere, essendo la penultima forza del girone. Il Torino, secondo, si presenta quindi in Liguria con un solo intento: vincere. Corallo avrà a disposizione un gruppo confermato nel suo organico, a cui si è tolto solo Vsevolod Chekh, ceduto a titolo temporaneo al Novara.

Virtus Entella-Torino, domenica 8 febbraio, ore 12.45, c.s. "Angelo Daneri", Chiavari (Ge)

UNDER 15 In contemporanea con l'Under 16 scenderà in campo anche l'Under 15, impegnata domenica alle 12.45 ma al campo sportivo Franco Celeri di Chiavari. La squadra di Catto, sconfitta dal Parma capolista in extremis nell'ultimo turno, va a caccia di riscatto in una gara dove è possibile farlo. La Virtus Entella è dodicesima e all'andata aveva subito una pesante sconfitta al Robaldo. Il Torino d'altro canto è scivolato al quarto posto in piena zona playoff ma ha tutti gli intenti di provare a riprendersi la terza piazza, ora occupata dalla Juventus, distante solo 2 punti. Il bottino pieno a Chiavari potrebbe anche valere eventualmente l'aggancio al Cesena secondo, qualora fosse sconfitto dal Sassuolo. Catto avrà a disposizione un gruppo che è stato confermato nella sua interezza: nessuna entrata e nessuna uscita.

Virtus Entella-Torino, domenica 8 febbraio, ore 12.45, c.s. "Franco Celeri", Chiavari (Ge)

FEMMINILE L'Under 19 è reduce da un weekend che è diventato uno snodo importante per la stagione: il mezzo passo falso dell'Accademia Torino ha consentito a un Toro fin qui quasi perfetto, con 10 vittorie e 1 pareggio, di portare il vantaggio sulle dirette avversarie a +5. Ora questo margine va mantenuto, per azzerare le speranze di rincorsa. Per farlo l'Under 19 granata cercherà il massimo dalla sfida con l'Alba Bra, sesta forza del campionato regionale. Inizia invece la fase interregionale per l'Under 15, alle prese con il secondo step della propria stagione. Si alza l'asticella e inizia un percorso fatto di gare d'andata e ritorno dove il Toro affronterà squadre di livello maggiore rispetto a quelle incrociate fino a questo momento tra i confini piemontesi. Le torelle affronteranno Juventus, Sedriano, Venaria, Como Women, Como, Genoa e Sampdoria. Si parte dal Venaria, in un match che l'Under 15 vuole sfruttare per iniziare in modo positivo. Appuntamento sabato alle 17.

Femminile, il programma del weekend — UNDER 19 (Regionali Piemonte, Under 19 Juniores Femminile, girone unico): Alba Bra-Torino, sabato 7 febbraio, ore 15.00, Alba (Cn)

UNDER 15 (Fase Interregionale, girone A): Venaria-Torino, sabato 7 febbraio ore 17.00, Venaria (To)