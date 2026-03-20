Torino, il programma del fine settimana delle giovanili granata

Hellas Verona-Torino, sabato 21 marzo, ore 15.00, c.s. "Antistadio Hellas Verona", Verona (Vr)
UNDER 16
Un impegno delicato attende l'Under 16. La squadra di Corallo, tornata finalmente a punti dopo un filotto negativo, ora si trova ad affrontare una squadra spesso ostica, il Modena. I gialloblù di fatto sono quasi matematicamente esclusi dalla lotta per i playoff, ma restano una formazione da non sottovalutare. I granata dalla loro parte avranno l'urgenza di mettersi al più presto al sicuro. Il margine sul Sassuolo, a oggi prima esclusa dai playoff, è di 8 punti con 12 a disposizione, quindi non preoccupa. Però c'è una lotta a cui prendere parte che si fa molto più serrata con Genoa e Parma. Il Grifone è quarto a pari punti con il Torino, i ducali invece sono sesti a -2. Chi meglio si posizionerà al traguardo avrà ai playoff un avversario, almeno sulla carta, meno complicato, quindi l'obiettivo per i granata è cercare di arrivare in quarta piazza. La squadra di Corallo deve dare il tutto per tutto con il Modena, fare il suo e poi sperare che i difficili abbinamenti di Genoa e Parma, rispettivamente contro Cesena e Juventus, possano far perdere punti alle dirette concorrenti.
Modena-Torino, domenica 22 marzo, ore 16.30, c.s. "Antistadio", Nonantola (Mo)
UNDER 15
Già certa di un posto ai playoff, l'Under 15 sta continuando a lavorare su stessa. I granata di Catto hanno fatto un campionato da protagonisti fino a questo momento. Qualche punto perso di troppo ha staccato il Toro dal trio di testa, ma lo ha comunque lasciato tra le big del girone al quarto posto. Di fatto i granata sono soli ai piedi del podio, con 9 punti di distacco dalla terza piazza della Juventus e 7 di margine sulla quinta del Bologna. La squadra di Catto quindi vola in solitaria, serena a obiettivo raggiunto, ma con quattro giornate ancora da onorare. La prima si gioca contro il Modena, settima forza del campionato. Una sfida non di poco conto quindi, in cui dimostrare di essere già pronti per il prossimo futuro.
Modena-Torino, domenica 22 marzo, ore 14.00, c.s. "Antistadio", Nonantola (Mo)
FEMMINILE
Nel Femminile la partita più delicata coinvolge l'Under 15, impegnata in quella che in questo momento si presenta come la gara più importante dell'anno. Le torelle andranno in trasferta a Genova dove sfideranno la Sampdoria, l'avversaria con cui si stanno contendendo la qualificazione alla fase nazionale. Le blucerchiate sono seconde a 13 punti, il Torino è terzo a -2 e quindi si presenterà in Liguria con intenzioni bellicose a caccia di sorpasso. L'Under 17 per contro sfiderà in un incontro che non preoccupa la Real 909, ultima in classifica nel girone regionale. Il Toro è primo con largo vantaggio sul Cit Turin, affrontato nello scontro diretto settimana scorsa, e non sembra temere avversari. Ultima giornata di campionato per l'Under 19, che ha già potuto festeggiare il titolo e che ora si gode l'ultima passerella di pensare al proseguo della stagione. L'Alessandria è la sfida finale a livello regionale, poi sarà tempo di pensare ad altri lidi.
Femminile, il programma del weekend—
UNDER 19 (Regionali Piemonte): Alessandria-Torino, sabato 21 marzo, ore 15.00, c.s. "Agape - Ex Casermette", Alessandria (Al)
UNDER 17 (Regionali Piemonte, fase 2): Real 909-Torino, domenica 22 marzo, ore 16.30, c.s. "San Paolo", Torino (To)
UNDER 15 (Fase Interregionale): Sampdoria-Torino, sabato 21 marzo, ore 11.30, c.s. "F.M. Boero", Genova (Ge)
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