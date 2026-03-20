Torino, il programma del fine settimana delle giovanili granata

UNDER 18

Dopo la sosta del campionato di settimana scorsa, l'Under 18 si prepara a tornare in campo. La squadra di Vegliato è reduce dalla brutta sconfitta con il Monza e cerca un modo per rialzare la testa. Il campionato dà ancora margine di recupero e la volontà del Torino è inserirsi nella lotta per i playoff. I granata sono scivolati in nona posizione e devono fare la propria corsa guardando chi li precede: Fiorentina, Cesena e Napoli. Viola e bianconeri sono distanti solo due punti, quindi sono già a portata di sorpasso. Più lontani invece i partenopei, che a oggi sarebbero gli ultimi qualificati per le fasi finali. I 5 punti di margine non sono una sentenza, ma iniziano a essere un gap a cui prestare attenzione. Il Torino ha un solo obiettivo, fare il suo nella gara contro il Verona. Gli scaligeri navigano nei bassifondi della classifica e sulla carta quindi sono un avversario contro cui ambire chiaramente al bottino pieno. Poi c'è il verdetto del campo ed è lì che la squadra di Vegliato dovrà far valere la differenza di punti in classifica. All'andata finì 0-0, risultato che al ritorno servirebbe poco.