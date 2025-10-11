Torino, il programma del fine settimana delle giovanili granata

La sosta Nazionali ferma solo il campionato Primavera. Tutti gli altri campionati inferiori invece non arrestano la propria corsa, per quanto alle squadre sia stata data l'opzione di chiedere rinvio in caso di due o più giocatori convocati dai propri paesi. Il Torino proseguirà con tutte le squadre, salvo l'Under 18 per cui era già previsto il turno di riposo. Le Under granata andranno tutte in trasferta. L'Under 17 si presenterà in casa della Reggiana con l'obiettivo di continuare il percorso positivo fatto fino a qui, Under 16 e Under 15 se le vedranno con il Cesena in due sfide assolutamente impegnative in cui testare le proprie ambizioni e vedere a che punto si trovano anche gli avversari nel cammino di crescita. Di seguito il programma completo del Settore giovanile maschile granata. A seguire ulteriormente il Femminile.