Torino, il programma del fine settimana delle giovanili granata

Torna a pieno regime l'attività del Settore giovanile maschile granata. Apre le danze la Primavera di Baldini, al ritorno in campo dopo la sosta nazionale: sabato alle 11 arriva il Frosinone al Mazzola. Domenica saranno di scena tutte le altre formazioni. Si rivede l'Under 18 dopo il turno di riposo, i granata di Vegliato vanno a Monza con l'obiettivo di risalire la classifica. Under 17, Under 16 e Under 15 resteranno in Piemonte. La squadra di Rebuffi ospita a Orbassano il Sassuolo e va a caccia della vittoria. Quelle di Vegliato e Catto affrontano invece il Bologna. Per l'Under 16 la sfida vale la vetta del campionato: è scontro diretto con la capolista. L'Under 15 vuole difendere la sua. Di seguito il programma completo del fine settimana delle giovanili granata, con i rispettivi punti su area maschile e femminile.
Scontro da vetta per l'Under 16, Under 18 e Under 17 a caccia dei tre punti dopo due pari