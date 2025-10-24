Torino, il programma del fine settimana delle giovanili granata

Weekend a ranghi ridotti per il Settore giovanile maschile granata. Si parte dalla giornata di sabato, in cui il primo attore protagonista sarà la Primavera. I granata di Baldini saranno impegnati in trasferta contro la Roma alle ore 15. Mezz'ora dopo a Orbassano toccherà all'Under 18, che da calendario ospiterà l'Hellas Verona con l'obiettivo di trovare equilibrio e punti. Domenica mattina alle ore 11 scenderà infine in campo l'Under 17, in trasferta contro il Pisa in cerca di riscatto. Restano fermi, come da calendario, i campionati Under 16 e Under 15: al rientro i torelli giocheranno il derby della Mole. Di seguito il programma del fine settimana delle giovanili granata con le partite del maschile e quelle del femminile.