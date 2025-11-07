Torino, il programma del fine settimana delle giovanili granata

Torna a pieno regime il Settore giovanile maschile granata. L'Under 18, reduce dal ritrovato successo, va in Sardegna per sfidare il Cagliari con l'obiettivo di dare continuità e risalire la classifica. L'Under 17 torna in campo dopo la sosta e dopo due sconfitte per rialzarsi, ma se la dovrà vedere con il Bologna in uno scontro diretto di fuoco. Under 16 e Under 15 mirano a rilanciarsi dopo i due derby persi contro la Juventus: la possibilità di dare una scossa si chiama Pisa, una chance che entrambe le formazioni granata vogliono prendere. Di seguito il programma delle giovanili del Torino nel fine settimana, con le partite delle squadre maschili e femminili.