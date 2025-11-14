Torino, il programma del fine settimana delle giovanili granata

Salta l'appuntamento più importante: niente derby Under 17. La sfida tra Torino e Juventus a Vinovo è stata rimandata dal weekend a sabato 20 dicembre alle ore 11. Nessuna motivazione straordinaria: la convocazione di più di due tesserati per gli impegni in nazionale prevede la possibilità di rinvio o il rinvio di ufficio a seconda delle condizioni. Bisognerà quindi attendere un mese per la terza stracittadina del Settore giovanile maschile granata. Scenderà invece in campo l'Under 18 nell'anticipo del sabato per la sfida contro il Milan, una gara che la squadra di Vegliato vuole usare per confermarsi in rampa di lancio. Under 16 e Under 15 andranno invece in Emilia Romagna per sfidare il Sassuolo, una partita che per entrambe può significare consolidare la propria posizione nelle zone più alte della classifica. Di seguito il programma completo del weekend.