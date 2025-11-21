Torino, il programma del fine settimana delle giovanili granata

Scende in campo a metà il Settore giovanile maschile granata. Nel weekend che segna il rientro in campo della Primavera, impegnata domenica alle 11 in trasferta contro l'Inter, solo altre due formazioni scenderanno in campo. L'Under 18 è attesa in casa del Lecce per la sfida ai salentini: l'obiettivo è tornare ai tre punti per tentare un nuovo assalto alla zona playoff. L'Under 17 si gioca tutto a ogni gara: lo scontro diretto con la Sampdoria è da affrontare con la testa sulle spalle e lo sguardo rivolto alla classifica, con i granata lontani di soli due punti dalla vetta. Under 16 e Under 15 si fermano, come da calendario, per far spazio agli impegni delle nazionali. Cinque 2011 sono stati chiamati dall'Italia per il Torneo di Natale di Novarello: Danieli, Altieri, Cacucciolo, Gallo e Martellini. Di seguito il programma completo.