Torino, il programma del fine settimana delle giovanili: granata in trasferta

Fine settimana lontano da Torino per le giovanili granata. I torelli andranno infatti in blocco in trasferta nel proseguimento dei rispettivi impegni. Resta in casa solo l'Under 17 ma perché ai box perché si ferma l'intero campionato. L'Under 18 partirà invece in direzione Milano dove è attesa dall'Inter per il big match di domenica alle 15.30. Under 16 e Under 15 si sposteranno invece fino a Parma per la sfida ai pari età delle formazioni ducali. A Orbassano resta unicamente la Primavera, ma non per una partita qualsiasi. Al Mazzola infatti sarà l'esordio sulla panchina granata di Baldini da tecnico dell'Under 20. Il nuovo Toro scenderà in campo domenica 28 settembre alle ore 15. Di seguito il programma completo, categoria per categoria.