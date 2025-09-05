Torino, il programma del fine settimana delle giovanili: slitta il via all’Under 18

Non come da programmi, sarà ancora una sola giovanile granata a scendere in campo nel fine settimana. Con il campionato Primavera 1 fermo per la sosta nazionale, nel weekend sarebbe dovuto toccare a due formazioni: Under 17, già alla seconda giornata, e Under 18, in attesa d'esordio. La sfida dei granata di Vegliato contro il Bologna è però stata rinviata, causa impegni nazionali. Il campionato non si ferma di default, ma in caso di convocazione di due o più calciatori di una società per le doppie amichevoli delle nazionali giovanili all’interno della stessa settimana, le società possono richiedere rinvio d'ufficio (nel caso dei granata convocati Cereser e Luongo). Ancora occhi puntati quindi sull'Under 17, impegnato contro lo Spezia. Under 16 e Under 15 attendono il via, Femminile sempre fermo.