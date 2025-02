Torino, il programma del fine settimana di giovanili e femminile

Fine settimana a metà servizio per il Settore giovanile maschile granata. Scenderanno in campo infatti solo due formazioni oltre alla Primavera, tutte impegnate nella giornata di domenica e in contemporanea. Alle ore 15 a Orbassano l'Under 18 ospiterà il Bologna, nel mentre l'Under 17 si metterà alla prova in Emilia Romagna contro la Reggiana. La terza gara delle 15 riguarda infine la Primavera, ospitata dalla Cremonese. Under 16 e Under 15 osserveranno il turno di riposo. Di seguito il programma dettagliato relativo a Settore maschile e successivamente Femminile.