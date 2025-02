Il weekend del Settore giovanile maschile inizia subito, già da oggi, venerdì 14 febbraio, con la Primavera in campo contro il Genoa alle 18. Le restanti squadre saranno di scena nel weekend. Nel lunch match di sabato l'Under 18 affronterà il Genoa in Liguria. Domenica occhi divisi tra Cit Turin e Mazzola di Orbassano. Nel primo impianto Under 16 e Under 15 affronteranno la Reggiana, nel secondo spazio all'Under 17 contro lo Spezia. Di seguito il programma nel dettaglio.