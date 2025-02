Il weekend del Settore giovanile maschile granata prenderà il via sabato alle ore 15 con l'Under 18 in cerca di riscatto nella gara con il Lecce. Domenica spazio a tutte le altre formazioni. Under 15 e Under 16 andranno in Liguria per sfidare lo Spezia nelle gare in programma alle 10.30 e alle 12.30. Si chiude la giornata con la Primavera di Tufano, impegnata alle ore 15 a Orbassano contro il Verona. Ferma l'Under 17 per sosta del campionato.