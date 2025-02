Torino, il programma del fine settimana di giovanili e femminile

Fine settimana da seguire per le giovanili maschili granata. Sabato tutti gli occhi sono sulla Primavera, impegnata a Vinovo nel derby contro la Juventus in programma alle ore 13. Domenica spazio a tutte le Under. In trasferta andrà l'Under 17, impegnata nel big match contro il Genoa. Il Grifone sarà l'avversario anche di Under 16 e Under 15 granata, padroni di casa al Cit Turin. Alle 15 infine l'Under 18: a Orbassano arriverà il Milan per sfidare la squadra di Fioratti. Di seguito il programma del weekend relativo sia alle sfide delle giovanili maschili sia al Femminile.