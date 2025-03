Torino, il programma del fine settimana di giovanili e femminile

Weekend lungo per il Settore giovanile maschile granata. I giochi si aprono già oggi, venerdì, con l'anticipo dell'Under 18 nella sfida casalinga contro il Parma, gara che porta con sé ambizioni di vetta in campionato. Sabato spazio alla Primavera, attesa in campo alle 11 in casa dell'Udinese. Gli ultimi impegni nella giornata di domenica al Cit Turin: Under 16 e Under 15 affrontano il Cesena con lo stesso obiettivo di assaltare la zona fasi finali. Fermo il campionato Under 17. Di seguito il programma del weekend relativo a Settore giovanile maschile e femminile granata.