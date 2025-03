Torino, il programma del fine settimana di giovanili e femminile

Weekend pieno di impegni per il Settore giovanile maschile granata. La giornata clou sarà sabato 29 marzo, quando tutte le Under scenderanno in campo. L'impegno dal maggior peso specifico vedrà in campo l'Under 18: i granata di Vegliato hanno ottenuto il rinvio della gara contro il Monza in campionato perché sabato alle ore 15 si giocheranno l'accesso in finale alla Viareggio Cup nella sfida contro il Genoa. Sabato toccherà anche a Under 17, Under 16 e Under 15, tutte in campo contro la stessa avversaria: la Carrarese. Domenica un solo palcoscenico, ma di grande importanza: a Orbassano debutta la Primavera di Christian Fioratti, alle prese con lo scontro con l'Empoli. Di seguito il programma dettagliato relativo alle gare del Settore giovanile maschile e a quelle del Femminile.