Torino, il programma del fine settimana di giovanili e femminile

Con il finale dei campionati che si avvicina, si alza la posta in palio per tutte le squadre del Settore giovanile maschile granata. Sabato tutti gli occhi sono sulla Primavera di Fioratti, in campo alle ore 13 contro la Roma in trasferta. La domenica sarà poi da seguire tutta d'un fiato. Le gare iniziano già dalla mattinata e non saranno gare qualsiasi: alle 11.00 e alle 13.30 Under 16 e Under 15 affronteranno la Juventus nel derby della Mole. Nel pomeriggio chiudono i giochi Under 17 e Under 18: alle 14 i torelli di Rebuffi affrontano in trasferta il Pisa, alle 15 quelli di Vegliato a Orbassano ospiteranno la Sampdoria. Di seguito il resoconto completo sul fine settimana delle giovanili maschili granata e successivamente il punto sugli impegni del Femminile.