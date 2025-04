Torino, il programma del fine settimana di giovanili e femminile

Weekend da seguire nel Settore giovanile maschile granata, tra verdetti sospesi e finali di campionato che potrebbero regalare colpi di scena. Si parte sabato con l'Under 17: a Orbassano arriva il Modena, i granata di Rebuffi scendono in campo con l'obiettivo di mantenere il secondo posto in classifica. Domenica toccherà alle ostiche sfide di Under 16 e Under 15, entrambe in trasferta per affrontare il Bologna e dare una zampata in ottica fasi finali. Domenica l'Under 18, diventata capolista mercoledì dopo la vittoria sul Monza nel recupero: i torelli vogliono restare in vetta e sono chiamati a difenderla contro il Sassuolo. Sempre domenica alle ore 15 toccherà infine alla Primavera: il Torino targato Fioratti ospita il Cesena, obiettivo tornare a tre punti dopo il ko con la Roma. Di seguito il programma completo.