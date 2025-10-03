Torino, il programma del fine settimana: il Robaldo è finalmente realtà

La notizia più attesa non riguarda un big match o una rivalità particolarmente accesa sul campo, ma un progetto diventato finalmente realtà. Il Robaldo debutta nel weekend come nuova casa delle giovanili granata. Con una giornata di ritardo - causa mancanza di omologazione del campo per le gare ufficiali -, il Toro è pronto a svelare il nuovo impianto, già impiegato dall'estate per allenamenti e amichevoli. Under 16 e Under 15 faranno gli onori di casa domenica contro la Virtus Entella, in una giornata che è storica per il Settore giovanile maschile granata. A Orbassano invece, come da iter, Under 18 e Under 17, impegnate rispettivamente contro Sassuolo e Carrarese. Parte anche l'attività del Settore giovanile femminile granata, a cui dedicheremo uno spazio a parte. Di seguito il programma completo relativo agli impegni delle giovanili.