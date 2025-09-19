Torino, il programma del weekend delle giovanili: U16 e U15, slitta l’esordio al Robaldo

Altro weekend a pieno regime per il Settore giovanile maschile granata. Si parte dal sabato, 20 settembre, con l'Under 18 alle prese con la prima tra le mura amiche contro l'Atalanta. Domenica è la giornata con il piatto più ricco. L'Under 17 va in trasferta a sfidare il Parma con la volontà di aumentare il filotto di successi consecutivi. Tocca anche però ad Under 16 e Under 15, che non disputeranno la prima gara casalinga della stagione al Robaldo. I due gruppi si allenano stabilmente in quella che sarà la nuova casa granata già dalla preparazione estiva, dove hanno anche svolto le prime amichevoli, ma per le gare ufficiali bisognerà attendere ancora. Il Torino è infatti in attesa di ottenere dagli enti competenti l'omologazione del campo per la disputa delle gare ufficiali. Questo il motivo per il quale il club granata ha indicato Orbassano per entrambe le annate. Come settimana scorsa, il weekend si concluderà di lunedì con la Primavera, impegnata in trasferta nel posticipo con il Cesena delle ore 15.