Torino, il programma di giovanili e femminile

Il fine settimana arriva prima per il Settore giovanile maschile granata. Nel weekend tutto fermo per le festività pasquali, le Under scendono quindi prima in campo e non per gare qualsiasi. Under 17, Under 16 e Under 15 termineranno infatti tra giovedì e venerdì la regular season con ancora gli ultimi verdetti da assegnare. L'Under 17 vuole blindare il secondo posto, l'Under 16 cerca l'ultimo punto per la matematica e mira a mantenere il terzo posto in classifica. Si chiuderà infine anche la stagione dell'Under 15, matematicamente fuori dalla lotta per i playoff dopo il ko con il Bologna. In campo anche l'Under 18, ma il campionato è ancora lungo con 5 giornate da giocare. La Primavera scenderà in campo invece a Pasquetta, nella trasferta con la Sampdoria in programma alle ore 16.