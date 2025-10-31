Torino, il programma sul fine settimana delle giovanili granata: è tempo di derby

Weekend ad alta tensione per il Settore giovanile maschile granata. Il piatto forte di giornata vede protagoniste Under 16 e Under 15, alle prese con la partita: il derby con la Juventus. A Vinovo si gioca la prima stracittadina della stagione con la rivalità tra granata e bianconeri alimentata anche da una classifica di vertice per entrambe le formazioni. Infine, l'Under 18: altra occasione per i granata contro la Cremonese, l'obiettivo è il ritorno alla vittoria per rilanciarsi anche in graduatoria e inseguire le squadre più in forma. Fermo il campionato Under 17. Di seguito il programma completo, segue a sua volta quello del Femminile.