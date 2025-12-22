Torino, il punto sul weekend delle giovanili granata: risultati e classifiche

Si conclude oggi ufficialmente il 2025 del Settore giovanile maschile granata, con la Primavera che si è fermata sul pari per 3-3 contro il Lecce. Prima, nel weekend, sono scese in campo tutte le altre Under tra gioie e dolori. La felicità sta in casa Under 18: la vittoria sul Napoli corona un lungo periodo di risultati utili consecutivi e vale l'accesso in zona playoff dopo una lunga rincorsa. Under 16 e Under 15, che hanno rispettivamente pareggiato e vinto il confronto in Liguria con lo Spezia, possono guardare con soddisfazione ai primi mesi di campionato: la squadra di Corallo è terza, quella di Catto anche e resta in piena lizza per la vetta. Perde un derby a senso unico invece l'Under 17, che crolla con la Juventus e incassa una pesante sconfitta a Vinovo con sei gol di scarto. A prima parte di stagione archiviata, le Under possono dirsi comunque soddisfatte: se il campionato terminasse oggi ognuna sarebbe in zona fasi finali per la lotta allo scudetto di categoria. Di seguito il resoconto completo, segue il punto sul Femminile.