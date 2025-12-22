Si conclude oggi ufficialmente il 2025 del Settore giovanile maschile granata, con la Primavera che si è fermata sul pari per 3-3 contro il Lecce. Prima, nel weekend, sono scese in campo tutte le altre Under tra gioie e dolori. La felicità sta in casa Under 18: la vittoria sul Napoli corona un lungo periodo di risultati utili consecutivi e vale l'accesso in zona playoff dopo una lunga rincorsa. Under 16 e Under 15, che hanno rispettivamente pareggiato e vinto il confronto in Liguria con lo Spezia, possono guardare con soddisfazione ai primi mesi di campionato: la squadra di Corallo è terza, quella di Catto anche e resta in piena lizza per la vetta. Perde un derby a senso unico invece l'Under 17, che crolla con la Juventus e incassa una pesante sconfitta a Vinovo con sei gol di scarto. A prima parte di stagione archiviata, le Under possono dirsi comunque soddisfatte: se il campionato terminasse oggi ognuna sarebbe in zona fasi finali per la lotta allo scudetto di categoria. Di seguito il resoconto completo, segue il punto sul Femminile.
Torino, il punto sul weekend delle giovanili granata: risultati e classifiche
Tutte le Under maschili chiudono l'anno in zona playoff, nel Femminile l'Under 17 si conferma in vetta