Torino, il punto sul weekend delle giovanili granata: risultati e classifiche

Nel maschile a punti solo l'Under 17, nel femminile l'Under 19 vince e stacca l'Accademia Torino

Irene Nicola Redattore 2 febbraio - 16:34

Weekend dalle poche soddisfazioni per il Settore giovanile maschile granata. Il miglior risultato lo ottiene l'Under 17, unica a punti tra le Under con il pari ottenuto contro il Parma in una gara dove la squadra di Rebuffi si è trovata a lungo con l'inferiorità numerica. La sfida ai ducali affrontata da Under 16 e Under 15 invece costringe entrambe alla sconfitta: la squadra di Corallo cade per 0-2 senza riuscire ad accorciare le distanze, quella di Catto invece incassa il ko a poco dallo scadere. Sconfitta anche l'Under 18 nello scontro con la Roma capolista, riagguantato solo per un momento e poi scivolato via. Di seguito il punto sulle giovanili granata, segue a sua volta quello relativo al femminile.

UNDER 18 Niente da fare contro la Roma. La capolista si impone anche a Orbassano dopo aver vinto nella capitale all'andata, ma in modo più netto nel risultato. I giallorossi sbloccano il big match in soli quattro minuti con la rete di Piermattei e raddoppiano prima della mezz'ora con Paratici. Il Toro però reagisce e riesce anche a riportarsi sui binari giusti. Il centrale Gallo, sceso in U18, trova il terzo gol stagionale accorciando le distanze; a inizio ripresa Musat, ex Leganés aggregatosi in granata a metà novembre, trova anche il 2-2. Lì avrebbe potuto riaprirsi la partita, eppure le migliori speranze del Toro non si concretizzano. La Roma non si fa scalfire dai due gol incassati, l'Under 18 granata non trova più la stessa spinta e cala dopo aver subito il 2-3 da Basile. Mariani e Troiani nel finale dilagano e chiudono i giochi sul 2-5 lasciando rimpianti alla squadra di Vegliato. Il terzo ko consecutivo ha rallentato il Torino in classifica, ma non l'ha compromessa particolarmente. I granata infatti occupano l'ottavo posto, ma sono distanti solo 2 punti dalla sesta e ultima piazza per i playoff; il margine dal quarto invece è di 3 lunghezze. C'è quindi il margine per risalire, ma servirà tornare a fare punti il più presto possibile per evitare che altre concorrenti si aggiungano nella lotta serrata per la top 6.

Under 18, il tabellino di Roma-Torino — TORINO-ROMA 2-5

Marcatori: 4’ Piermattei (R), 27’ Paratici (R), 34’ Gallo (T), 48’ Musat (T), 59’ Basile (R), 72’ Mariani (R), 84’ Troiani (R)

TORINO: Martena, Cekrezi, Bianchi (46’ Gori), Gallo (46’ Mokris), Cantarella, Roda (70’ Ramondetti), Bonacina, Penkov (66’ Turola), Kirilov (46’ Musat), Odendo, Juhasz (46’ Amisano). A disposizione: Gilardenghi, Davia, Tounousidis. Allenatore: Vegliato.

ROMA: Di Salvatore, Tosti, Loreti, Piermattei, Forni (82’ Darboe), Basile, Virgilio (79’ Raimondi), Mariani, Paratici, Texeira Falcetta (82’ Krajina) , Belmonte (61’ Troiani). A disposizione: Sbaccanti. Allenatore: Scala.

Ammoniti: 23’ Juhasz (T), 34’ Virgilio (R), 43’ Gallo (T), 90’ Bonacina (T)

Under 18, la classifica — Inter 42 (20), Roma 42 (20), Atalanta 37 (19), Genoa 34 (18), Bologna 34 (19), Cesena 33 (19), Napoli 32 (20), Torino 31 (20), Fiorentina 29 (20), Lazio 28 (20), Milan 24 (19), Monza 24 (19), Lecce 22 (19), Parma 22 (20), Sassuolo 22 (20), Verona 20 (19), Cremonese 17 (19), Frosinone 14 (20), Cagliari 5 (19)

UNDER 17 Terzo pareggio consecutivo, ma questa volta la sensazione è diversa. L'Under 17 fa 1-1 nello scontro diretto playoff con il Parma, in una partita che però si mette presto in salita e in cui un punto, considerate le condizioni a contorno, va considerato buono. In realtà nei primi minuti il fato sorride al Torino, che si lancia in avanti e costringe Schreiber all'autogol. Il vantaggio della squadra di Rebuffi presto però deve fare i conti con l'imprevisto, il rosso diretto nei confronti di Jawo Danso al 25'. I ducali si trovano in superiorità numerica e cercano un modo per portare l'inerzia dalla propria parte. Il Torino regge, si difende e lo fa con ordine costringendo il Parma a restare in svantaggio. Un altro episodio riporta però i crociati in partita al 63': fallo da rigore e chance dagli undici metri, sfruttata da Tagliente. L'1-1 resiste poi fino al triplice fischio, decretando la parità e la posta spartita. Per il Toro cambia poco in classifica: i granata restano al quarto posto in zona playoff ma devono anche guardarsi alle spalle; in avanti invece il quarto posto è ora distante 4 punti.

Under 17, il tabellino di Torino-Parma — TORINO-PARMA 1-1

Marcatori: 7’ aut. Schreiber (T), 63’ rig. Tagliente (P)

TORINO: Salaroglio, Houser (46’ Cai), Antonelli, Cigaina (77’ Mukerjee), Gaffurini, Piano (82’ Pierro), Di Rienzo, Boulifi (77’ Pagliano), Jawo Danso, Moraglio (69’ Marangon), Soye Ndime. A disposizione: Goralczyk, Leonori, Savant Ros. Allenatore: Rebuffi.

PARMA: De Guttry, Azzali (63’ Legati), Berton, D’Effremo, Schreiber, Solari, Caleffi, Brembilla, Azzi, Tagliente, Lombardi. A disposizione: Pioli, Mondani, Ruenes, Doukoure, Greco. Allenatore: Lupoli.

Ammoniti: 21’ Houser (T), 31’ Azzali (P), 62’ Salaroglio (T), 76’ Brembilla (P)

Espulsi: 25’ Jawo Danso (T)

Under 17, la classifica — Juventus 43 (17), Bologna 31 (16), Genoa 31 (17), Torino 27 (17), Parma 25 (17), Sampdoria 25 (17), Modena 24 (17), Spezia 24 (17), Virtus Entella 22 (17), Cesena 19 (17), Pisa 19 (17), Carrarese 16 (17), Sassuolo 13 (17), Reggiana 12 (17)

UNDER 16 Scivola via al Toro la gara con il Parma. In casa sono i ducali a strappare i tre punti, costringendo i granata a una frenata. La partita si mette in salita per la squadra di Corallo a metà primo tempo quando un penalty consegna a Ghilardi il pallone dello 0-1. L'Under 16 granata insegue ma non riesce a trovare il gol del pareggio nel primo tempo. A inizio ripresa Tchesse è lesto a trovare al primo minuto il raddoppio e la partita termina così sullo 0-2, senza che il Toro riesca ad accorciare le distanze. Nonostante il ko, la squadra di Corallo non perde posizioni in classifica. Il Bologna infatti non ne approfitta perdendo di misura con il Cesena. I torelli restano quindi al secondo posto a 10 punti di distanza dalla Juventus, che ormai ha preso il volo, ancora di tre punti il margine sul Bologna.

Under 16, il tabellino di Torino-Parma — TORINO-PARMA 0-2

Marcatori: 24’ rig. Ghiraldi (P), 41’ Tchesse (P)

TORINO: Agosto, Pipino, Bottone (70’ Chioccarelli), Isoldi, Piro, Gambino, Vagnati (11’ Musso), Rua, Velaj, Amico, Freguglia. A disposizione: Pellicanò, Condello, Raiola, Cantella, Cattaneo, Castrignano, Pautassi. Allenatore: Corallo.

PARMA: Branchi, Di Lauro, Alinovi (75’ Rueben), Robustella, Guglielmone, Spadoni, Rolli, El Hamich, Sogni (59’ Dalmiani), Ghiraldi (75’ Migale), Tchesse (66’ Graffi). A disposizione: Zappavista, Ezeala, Basoni, Pagani. Allenatore: Fusaro.

Ammoniti: 30’ Di Lauro (P), 66’ Alinovi (P)

Under 16, la classifica — Juventus 45 (16), Torino 35 (16), Bologna 32 (16), Cesena 31 (16), Genoa 29 (16), Parma 24 (16), Sassuolo 22 (16), Modena 21 (16), Spezia 17 (16), Reggiana 15 (16), Pisa 14 (16), Sampdoria 14 (16), Virtus Entella 11 (16), Carrarese 4 (16)

UNDER 15 Sfuma all'ultimo un punto per l'Under 15. La squadra di Catto cade nel finale nel big match di giornata, lasciando il passo alla capolista. Al Robaldo la partita si mette in discesa per il Parma dopo solo dieci minuti quando Vitali trasforma il rigore assegnato ai crociato. Il Toro però c'è e reagisce affidandosi ai colpi del solito Martellini, arrivato a quota 12 gol all'attivo. La parità resiste a lungo, sia a fine primo tempo che per tutto il secondo. A un minuto dallo scadere però la situazione si ribalta: Vazzola trova la via del gol e regala così la vittoria ai suoi gelando i torelli. Per quanto riguarda la classifica, cambiano leggermente gli equilibri. Il Parma è in vetta solitaria, il Cesena resta in corsa al secondo posto con 3 lunghezze di distanza; il Torino scivola invece al quarto posto subendo il sorpasso della Juventus, vincente contro il Bologna e ora a +2.

Under 15, il tabellino di Torino-Parma — TORINO-PARMA 1-2

Marcatori: 11’ rig. Vitali (P), 17’ Martellini (T), 79’ Vazzola (P)

TORINO: Edokpayi, Graffi, Altieri, Graci, Gaido, Cacucciolo, Bitto, Gallo, Catania, Martellini (70’ Dassi), Portuondo (18’ Partemi). A disposizione: Teyssier, Ricci, De Luca, Tozzo, Levizzari, Romanucci, Rey. Allenatore: Catto.

PARMA: Sgrò, Matrone (65’ Poletti), Pinazzi, Vazzola, Appiah, Bondi, Attrice, Musella, Cordopatri, Vitali (58’ Tranchida) (80’ Aluigi), Ndeki (75’ Ferraro). A disposizione: Degli Antoni, Azzoni, D’Accardi, Leporati, Carafa Marin. Allenatore: Puzzillo.

Ammoniti: 50’ Ndeki (P), 53’ Bitto (T), 55’ Vazzola (P), 79’ Gaido (T), 80’ Musella (P), 80’ Bondi (P)

Under 15, la classifica — Parma 43 (16), Cesena 40 (16), Juventus 39 (16), Torino 37 (16), Bologna 29 (16), Genoa 22 (16), Sassuolo 20 (16), Modena 18 (16), Pisa 18 (16), Carrarese 14 (16), Reggiana 11 (16), Virtus Entella 10 (16), Spezia 9 (16), Sampdoria 6 (16)

FEMMINILE Vince ancora l'Under 19, impeccabile anche contro il Baveno. Le granata rifilano un tennistico 6-0 al Baveno in una gara dove brillano in tante: Giulia Gullo sigla una doppietta, poi arrivano i rinforzi con Nicole Grieco, Francesca Romano, Melissa Raballo e Sofia Pierro a chiudere i conti. Il Torino resta quindi al primo posto e fa festa doppia perché l'Accademia Torino si ferma sul pari con l'Independiente e quindi ora è a 4 punti di ritardo dopo essere sempre stata incollata a 2.

Femminile, i risultati del weekend — UNDER 19 (Regionali Piemonte, Under 19 Juniores Femminile, girone unico): Baveno Stresa-Torino 0-6

Marcatrici granata: Nicole Grieco, Francesca Romano, Giulia Gullo (x2), Melissa Raballo, Sofia Pierro

Femminile, le classifiche — UNDER 19 (Regionali Piemonte, Under 19 Juniores Femminile, girone unico): Torino 31 (11), Accademia Torino 27 (11), Independiente 22 (11), Cit Turin 19 (11), Moncalieri 16 (11), Alba Bra 13 (11), Alessandria 12 (11), Buttiglierese 5 (11), Baveno Stresa 4 (11), Pro Vercelli 2 (11)