Torino, il punto sul weekend delle giovanili granata: risultati e classifiche

La continuità è la miglior medicina. L'Under 15 si mette alle spalle il periodo altalenante in campionato, ripetendosi con il Sassuolo dopo aver vinto settimana scorsa contro il Pisa. Lo fa con qualche fatica, ma issandosi sugli emiliani negli ultimi istanti della partita. Lo fa grazie alla coppia d'attacco più prolifico delle giovanili granata, ovvero quella formata da Catania e Martellini. Tra i due è il primo a sbloccare la contesa a cinque minuti dalla fine, il secondo gli fa eco quattro minuti dopo siglando il 2-0 della tranquillità. E i numeri parlano: Martellini arriva a quota 15 gol, Catania lo marca stretto a 14 per un totale di 29 gol in coppia. In classifica il Toro è tranquillo, essendo certo di playoff (il Sassuolo settimo è a 20 punti con solo più 12 a disposizione), ed è ancor più contento visto che il Bologna pareggia con la Juventus e quindi scivola a -7 dai granata.

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Ha alzato il trofeo al cielo con pieno merito, dominando in lungo e in largo. L'esito è parso scontato ed è qui che sta la bravura dell'Under 19 granata: 16 vittorie, 1 pari e nessuna sconfitta, 97 gol fatti e 11 soli subiti. Il Torino è sempre stato primo e non è mai stata messa in dubbio la sua supremazia a livello regionale, in un campionato chiuso in anticipo dove il finale servirà per prepararsi al cammino nazionale. La coppa viene consegnata alla Juniores dopo la sfida al Moncalieri, chiusa con il risultato di 4-1: doppietta per Francesca Romano, marcatrice più prolifica a livello regionale in Piemonte, completano il poker Emma Cortese e Nicole Nardi. Non c'è storia in Under 17: il Cit Turin ha tenuto botta a lungo nello scontro a distanza con il Toro per il primo posto, ma nel faccia a faccia si disunisce contro le granata che mostrano una netta superiorità con un 16-0 senza appello. Si esalta Marta Tamburella con sei gol sul bottino personale, tris per Elena Valentini, doppietta a firma Rebecca Bisaschi, Alice Gionco e Lisa De Cristofaro, completa la goleada Sofia Aniello. Vittoria importantissima anche per l'Under 15. Le torelle sfruttano nel migliore dei modi lo scontro con il Sedriano trovando di misura un successo chiave per 3-2 grazie alla doppietta di Martina Romano e al gol di Ginevra Coppola. In classifica questo successo permette al Torino di issarsi al terzo posto in solitaria e non solo. Como Women e Sampdoria pareggiano, quindi le granata sono a soli 2 punti dalla piazza che qualificherà per la fase nazionale. Di seguito i risultati e le classifiche.