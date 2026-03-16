Torino, il punto sul weekend delle giovanili granata: risultati e classifiche

Under 17, il tabellino di Bologna-Torino—
BOLOGNA-TORINO 3-0
Marcatori: 18’ aut. Piano (B), 43’ Martini (B), 79’ Baldini (B)
BOLOGNA: Milan, Rajuani, Casali, De Maurizi (82’ Covolo), Altruda (82’ Cirillo), Bevilacqua, Zanella, Baldini, Fustini (71’ Petravicius), Luongo (71’ Giannelli), Bellondi (62 Passanisi). A disposizione: Capra, Raimondi, Boateng, Pjevic. Allenatore: Migliorini.
TORINO: Salaroglio, Houser (82’ Pierro), Befani (82’ Omosigho), Cigaina (55’ Mukerjee), Gaffurini, Piano, Marangon (68’ Boulifi), Pagliano (82’ Scibilia), Martini (68’ Furtado Nejad), Moraglio, Soye Ndime (68’ Di Rienzo). A disposizione: Goralczyk, Leonori. Allenatore: Rebuffi.
Ammoniti: 17’ Befani (T), 41’ Soye Ndime (T)
Under 17, la classifica—
Juventus 54 (22), Genoa 44 (22), Bologna 38 (22), Torino 37 (22), Modena 32 (22), Parma 32 (21), Sampdoria 32 (21), Pisa 30 (22), Cesena 27 (22), Virtus Entella 26 (22), Spezia 24 (21), Sassuolo 16 (22), Carrarese 16 (21), Reggiana 14 (22)
UNDER 16
L'Under 16 mette fine al filotto negativo di quattro sconfitte consecutive e torna a fare punti pareggiando con il Sassuolo. La gara con gli emiliani nascondeva più di un'insidia. I neroverdi, prima squadra a oggi esclusa dai playoff, volevano cercare di ridurre il gap dalla top 6 e hanno provato a farlo. I granata d'altro canto avevano la volontà di rialzarsi, di trovare nuova linfa e di difendersi anche dall'assalto delle dirette inseguitrici. Gli intenti alla fine si equivalgono in campo e danno come esito un pari a reti bianche. Lo 0-0 in classifica permette al Sassuolo di avvicinarsi leggermente al Parma, ora distante 6 punti. Al Torino invece causa l'aggancio al quarto posto per mano del Genoa, uscito vittorioso dallo scontro con la Reggiana.
Under 16, il tabellino di Torino-Sassuolo—
TORINO-SASSUOLO 0-0
TORINO: Agosto, Pipino, Bottone, Isoldi, Raiola, Piro, Vagnati (61’ Castrignano), Rua, Santagata (55’ Pautassi), Amico, Freguglia. A disposizione: Pellicanò, Musso, Morra, Condello, Tonon, Chioccarelli, Velaj. Allenatore: Corallo.
SASSUOLO: Patrizietti, Venturi, De Maggis, Linari (82’ Venturi), Salati, Fragale, Fiorillo (79’ Sarr), Elezi, Paparella, Matera, Ceccarelli. A disposizione: Leporati, Barone, Manzo, Volante, Annucci, Baccini, Ferrari. Allenatore: Vecchi.
Ammoniti: 49’ Rua (T), 50’ Vagnati (T)
Under 16, la classifica—
Juventus 63 (22), Bologna 44 (22), Cesena 44 (22), Torino 37 (22), Genoa 37 (22), Parma 35 (22), Sassuolo 29 (22), Reggiana 27 (22), Modena 25 (22), Spezia 24 (22), Pisa 23 (22), Sampdoria 22 (22), Virtus Entella 13 (22), Carrarese 8 (22)
UNDER 15
La continuità è la miglior medicina. L'Under 15 si mette alle spalle il periodo altalenante in campionato, ripetendosi con il Sassuolo dopo aver vinto settimana scorsa contro il Pisa. Lo fa con qualche fatica, ma issandosi sugli emiliani negli ultimi istanti della partita. Lo fa grazie alla coppia d'attacco più prolifico delle giovanili granata, ovvero quella formata da Catania e Martellini. Tra i due è il primo a sbloccare la contesa a cinque minuti dalla fine, il secondo gli fa eco quattro minuti dopo siglando il 2-0 della tranquillità. E i numeri parlano: Martellini arriva a quota 15 gol, Catania lo marca stretto a 14 per un totale di 29 gol in coppia. In classifica il Toro è tranquillo, essendo certo di playoff (il Sassuolo settimo è a 20 punti con solo più 12 a disposizione), ed è ancor più contento visto che il Bologna pareggia con la Juventus e quindi scivola a -7 dai granata.
Under 15, il tabellino di Torino-Sassuolo 2-0—
TORINO-SASSUOLO 2-0
Marcatori: 75’ Catania (T), 79’ Martellini (T)
TORINO: Brigante, Altieri, Cavallo, Graci, Gaido (76’ Ricci), Cacucciolo, Bitto (60’ Gallo), Partemi, Catania (76’ Levizzari), Dassi (52’ Martellini), Portuondo (52’ Graffi). A disposizione: Teyssier, Tozzo, Rey, Romanucci. Allenatore: Catto.
SASSUOLO: Verati, Mesecorto, Guidani (78’ David), Frigieri (78’ Fontana), Fosco, Touadi, Okolie (st 20’ Puggioli), Ceccarini (41’ Fontana), Marotta (st 20’ Cagnoto), Iorio, Larotella (st 31’ Saporito). A disposizione: Morandi, Bruzhdulluesa, Iyamu. Allenatore: Pane.
Ammoniti: 58’ Bitto (T), 74’ Catania (T)
Under 15, la classifica—
Parma 56 (22), Cesena 56 (22), Juventus 55 (22), Torino 46 (22), Bologna 39 (22), Genoa 33 (22), Modena 26 (22), Sassuolo 25 (22), Pisa 24 (22), Virtus Entella 18 (22), Reggiana 16 (22), Carrarese 14 (22), Spezia 10 (22), Sampdoria 9 (22)
FEMMINILE
Ha alzato il trofeo al cielo con pieno merito, dominando in lungo e in largo. L'esito è parso scontato ed è qui che sta la bravura dell'Under 19 granata: 16 vittorie, 1 pari e nessuna sconfitta, 97 gol fatti e 11 soli subiti. Il Torino è sempre stato primo e non è mai stata messa in dubbio la sua supremazia a livello regionale, in un campionato chiuso in anticipo dove il finale servirà per prepararsi al cammino nazionale. La coppa viene consegnata alla Juniores dopo la sfida al Moncalieri, chiusa con il risultato di 4-1: doppietta per Francesca Romano, marcatrice più prolifica a livello regionale in Piemonte, completano il poker Emma Cortese e Nicole Nardi. Non c'è storia in Under 17: il Cit Turin ha tenuto botta a lungo nello scontro a distanza con il Toro per il primo posto, ma nel faccia a faccia si disunisce contro le granata che mostrano una netta superiorità con un 16-0 senza appello. Si esalta Marta Tamburella con sei gol sul bottino personale, tris per Elena Valentini, doppietta a firma Rebecca Bisaschi, Alice Gionco e Lisa De Cristofaro, completa la goleada Sofia Aniello. Vittoria importantissima anche per l'Under 15. Le torelle sfruttano nel migliore dei modi lo scontro con il Sedriano trovando di misura un successo chiave per 3-2 grazie alla doppietta di Martina Romano e al gol di Ginevra Coppola. In classifica questo successo permette al Torino di issarsi al terzo posto in solitaria e non solo. Como Women e Sampdoria pareggiano, quindi le granata sono a soli 2 punti dalla piazza che qualificherà per la fase nazionale. Di seguito i risultati e le classifiche.
Femminile, i risultati del weekend—
UNDER 19 (Regionali Piemonte, girone unico): Torino-Moncalieri 4-1
Marcatrici granata: Emma Cortese, Francesca Romano (x2), Nicole Nardi
UNDER 17 (Regionali Piemonte, fase 2, girone A): Torino-Cit Turin 16-0
Marcatrici granata: Marta Tamburella (x6), Elena Valentini (x3), Rebecca Bisaschi (x2), Alice Gionco (x2), Lisa De Cristofaro (x2), Sofia Aniello
UNDER 15 (Fase Interregionale): Torino-Sedriano 3-2
Marcatrici granata: Ginevra Coppola, Martina Romano (x2)
Femminile, le classifiche—
UNDER 19 (Regionali Piemonte, girone unico): Torino 49 (17), Accademia Torino 35 (16), Independiente 34 (16), Cit Turin 25 (16), Moncalieri 24 (17), Alessandria 21 (16), Alba Bra 19 (17), Baveno Stresa 8 (16), Pro Vercelli 7 (16), Buttiglierese 6 (17)
UNDER 17 (Regionali Piemonte, fase 2, girone A): Torino 15 (5), Cit Turin 9 (4), San Giorgio 9 (4), Venaria 7 (4), Independiente 6 (4), Aosta Calcio 4 (5), Borgo Vittoria 3 (4), Mappanese 3 (4), Real 909 -1 (4)
UNDER 15 (Fase Interregionale): Juventus 18 (6), Sampdoria 13 (6), Torino 11 (6), Como Women 9 (6), Como 7 (6), Sedriano 4 (6), Venaria 3 (6), Genoa 3 (6)
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