Torino, il punto sul weekend delle giovanili granata: risultati e classifiche

Nuvole nel weekend del Settore giovanile maschile granata. Perde a Roma la Primavera, tornata a cadere dopo due gare in cui erano arrivati punti importanti in ottica classifica. Piove anche per l'Under 17, che non riesce a passare a Pisa e nel recupero subisce il gol beffa nel finale. Un punto solo invece per l'Under 18 contro il Verona, il pari non dà slancio e certifica un momento altalenante per la squadra di Vegliato. Ferme invece Under 16 e Under 15, il cui prossimo appuntamento sarà il derby della Mole. Di seguito il resoconto completo sulle singole partite, a cui segue a sua volta il punto relativo al weekend dell'area femminile.