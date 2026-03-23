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Torino, il punto sul weekend delle giovanili granata: risultati e classifiche

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L'Under 15 porta a casa i tre punti nel maschile, l'Under 19 femminile chiude il campionato regionale
Irene Nicola
Irene Nicola Redattore 

Una vittoria, una beffa e una sconfitta. A sorridere nel weekend delle giovanili granata è di certo l'Under 15, già certa matematicamente dei playoff e tornata anche in forma come dimostra la terza vittoria consecutiva, arrivata con il successo sul Modena. La beffa porta in dote zero punti e la subisce l'Under 18, sconfitta in extremis dal Verona: il rigore di Dezio in pieno recupero è una doccia fredda per la rincorsa granata alle fasi finali, ma il Toro può ancora dire la propria ed è chiamato a farlo. Sconfitta invece con un poker l'Under 16, a cui il confronto con il Modena scappa di mano. La squadra di Corallo potrebbe comunque strappare il pass matematico per i playoff alla prossima giornata.

UNDER 18

Torino, il punto sul weekend delle giovanili granata: risultati e classifiche- immagine 2
ORBASSANO, ITALY - Gabriele Falasca of Torino Primavera in action during the Primavera 1 match between Torino U20 and Roma U20 at Stadio on January 22, 2026, at stadium Valentino Mazzola in Orbassano, Italy. Photo: Alberto Girardi for Toro News
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Una beffa, cocente, condanna l'Under 18 alla sconfitta in casa dell'Hellas Verona. La partita con gli scaligeri è avvincente sin dai primi minuti. Il protagonista tra i padroni di casa è Dezio, in gol dopo appena otto giri d'orologio. Il Toro insegue e dopo tanto inseguire a metà primo tempo torna in corsa con il solito Falasca, arrivato in doppia cifra. L'1-1 resiste fino all'ultima parte di primo tempo, quando Dezio trova ancora la rete. La squadra di Vegliato non si fa intimorire e rimette in chiaro le cose al via della ripresa riportando la parità con Musat, al terzo timbro della stagione. Il 2-2 perdura nel tempo e sembra essere il risultato destinato a resistere fino al triplice fischio. Nel recupero però la gara si accende e cambia volto con il calcio di rigore assegnato al 93' in favore del Verona: sul dischetto Dezio, in stato di grazia, e a segno con un tris che vale anche i tre punti. Il Torino quindi non riesce a trovare slancio in una classifica che resta metà completa visto che il turno si completerà solo nei prossimi giorni. I granata a ogni modo restano al nono posto con 6 lunghezze da recuperare dall'ultimo posto playoff occupato dal Napoli, che non scappa via pareggiando con il Milan. Con undici giornate ancora da giocare la lotta è ancora aperta, ma il Torino sa di aver bisogno di riavvicinarsi al più presto per dire la propria.

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Under 18, il tabellino di Verona-Torino

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HELLAS VERONA-TORINO 3-2

Marcatori: 8’ Dezio (V), 22’ Falasca (T), 38’ Dezio (V), 46’ Musat (T), 93’ rig. Dezio (V)

HELLAS VERONA: Culi, Hallidri (69’ Sunday) Fabbri, Callegaro (83’ Deimichei), Bortolotti (83’ Kirali), Moisa, Jatta (49’ Grassi), Intrabartolo, Dezio, Cavazza (83’ Zecchetto), Buoniotto (69’ Hellblad). A disposizione: Topollaj, Marcon, Ionita. Allenatore: Caldana.

TORINO: Biondi, Ceuca (69’ Davia), Cantarella, Gallo (59’ Cekrezi), Manzi, Roda (46’ Ramondetti), Odendo (84’ Penkov), Amisano, Falasca, Juhasz (84’ Macnack), Musat (69’ Da Costa Melo). A disposizione: Martena, Moretti, Turola. Allenatore: Vegliato.

Ammoniti: 16’ Roda (T), 44’ Callegaro (V), 84’ Sunday (V), 88’ Dezio (V)

Under 18, la classifica

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Inter 56 (26), Roma 50 (25), Bologna 49 (26), Genoa 44 (25), Atalanta 43 (25), Napoli 42 (25), Cesena 39 (25), Fiorentina 27 (25), Torino 36 (25), Lazio 34 (26), Monza 33 (25), Milan 32 (25), Parma 31 (25), Verona 28 (25), Sassuolo 28 (25), Lecce 27 (26), Cremonese 27 (26), Frosinone 23 (25), Cagliari 5 (25)

UNDER 16

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Trasferta difficile per l'Under 16 in casa del Modena. La squadra di Corallo, tornata a punti settimana scorsa con il pari a reti bianche con il Sassuolo, cade di nuovo nello scontro con la nona formazione della classe. Il primo tempo cambia volto a metà frazione quando i gialloblù si portano sul 2-0 con il rigore di Ricci e il gol di Santomo nel giro di due minuti. Il Torino però è bravo a non uscire dalla partita e accorcia le distanze con il sigillo di Isoldi al 32' (il secondo per lui in campionato). Il Modena tuttavia rimette le cose in chiaro a un passo dal duplice fischio con il 3-1 di Bianco. Nella ripresa il risultato non cambia più se non a inizio recupero con Doronzo che suggella il poker gialloblù. La sconfitta costa all'Under 16 granata una posizione in classifica: il Genoa strappa un pari con il Cesena e scavalca il Torino prendendogli la quarta posizione. La squadra di Corallo ora è quinta con 2 lunghezze di margine sul Parma. I 7 punti di vantaggio sulla Reggiana, prima formazione esclusa dai playoff, con 9 ancora da assegnare permettono al Toro di non doversi preoccupare ma servirà un ultimo sforzo per chiudere la pratica.

Under 16, il tabellino di Modena-Torino

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MODENA-TORINO 4-1

Marcatori: 22’ rig. Ricci (M), 24’ Santomo (M), 32’ Isoldi (T), 40’ Bianco (M), 81’ Doronzo (M)

MODENA: Caleffi, Bertesi, Osemwingie, Meloni, Mangiacasale, Ricci, Mongiorgi (54’ Doronzo), Monari (66’ Bianco), Santomo (66’ Kodua), Bianco (79’ Samuel Nana), Lei. A disposizione: Colantuono, De Luca, Gitto, Fava, Caleffi. Allenatore: Morselli.

TORINO: Agosto, Piro (41’ Pipino), Bottone, Isoldi, Raiola (66’ Condello), Gambino (41’ Vagnati), Castrignano (41’ Catania), Rua, Pautassi (41’ Chioccarelli), Freguglia (66’ Musso), Santagata (66’ Tonon). A disposizione: Pellicanò, Cattaneo. Allenatore: Corallo.

Ammoniti: 64’ Vagnati (T)

Under 16, la classifica

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Juventus 66 (23), Bologna 47 (23), Cesena 45 (23), Genoa 38 (23), Torino 37 (23), Parma 35 (23), Reggiana 30 (23), Sassuolo 29 (23), Modena 28 (23), Spezia 27 (24), Pisa 23 (23), Sampdoria 23 (23), Virtus Entella 14 (23), Carrarese 8 (23)

UNDER 15

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Torino, il punto sul weekend delle giovanili granata: risultati e classifiche
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Vince ancora e ritrova il ritmo in campionato l'Under 15. La squadra di Catto ci prende gusto e festeggia la terza vittoria consecutiva battendo di misura in trasferta il Modena. La sfida con la formazione gialloblù è a lungo equilibrata e resta bloccata sullo 0-0 per tutto il primo tempo. Nel secondo si ripete lo stesso copione fino al 64' quando è Graci a trovare lo zampino vincente, il terzo per lui in stagione. Il Modena non riesce a replicare e così al triplice fischio è costretto a consegnare i tre punti al Torino. I granata, già certi di un posto ai playoff, continuano a navigare in solitaria al quarto posto. Con nove punti da assegnare il Toro è certo che più in giù non potrà scendere, perché anche nel caso in cui il Bologna agganciasse i granata avrebbe comunque lo scontro diretto a sfavore. Il Cesena terzo è a otto punti, matematicamente c'è ancora un lumicino per provare a insidiarli ma è un scenario difficilmente realizzabile.

Under 15, il tabellino di Modena-Torino

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MODENA-TORINO 0-1

Marcatori: 64’ Graci (T)

MODENA: Guzzinati, Pennacchia, Gasparro (69’ Golinelli), Calzolari (55’ Giovannini), Febbraro (61’ Druda), Daka, Sylla, Bonacini, Arabia, De Rosa, Sabbadini (61’ Ugwu). A disposizione: Cau, Zavaroni, Nombre, Cristiano, Bylyshi. Allenatore: Carrozza.

TORINO: Brigante, Altieri, Cavallo, Graci, Ricci, Cacucciolo, Partemi (49’ Martellini), Gallo, Portuondo, Dassi (62’ Tozzo), Rey (49’ Graffi). A disposizione: Scaffeo, Gaido, Battagliotti, Romanucci. Allenatore: Catto.

Under 15, la classifica

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Parma 59 (23), Juventus 58 (23), Cesena 57 (23), Torino 49 (23), Bologna 40 (23), Genoa 34 (23), , Pisa 27 (23), Modena 26 (23), Sassuolo 26 (23), Virtus Entella 21 (23), Reggiana 16 (23), Carrarese 14 (23), Spezia 13 (23), Sampdoria 9 (23)

FEMMINILE

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Chiude in bellezza l'Under 19. La formazione Juniores, già vincitrice del titolo a livello regionale, ha terminato il campionato con un roboante 7-0 sull'Alessandria: Nicole Nardi sigla una tripletta, Giulia Gullo si regala il bis, poi Emma Cortese e Francesca Romano chiudono i giochi. Oltre al primo posto il Toro si porta a casa anche la palma di miglior marcatrice per Francesca Romano con 21 gol, segue Giulia Gullo a 20. La stagione non è ancora finita, anzi ora inizia il bello con la corsa a livello nazionale. Dà tutto l'Under 15 ma sfortunatamente deve arrendersi nello scontro diretto con la Sampdoria. Le torelle si sono giocate la possibilità di rientrare sul secondo posto contro le blucerchiate e hanno tenuto testa alla formazione ligure. Il gol di Ginevra Coppola però non basta e alla fine è la Samp a imporsi per 2-1 e a portarsi a +5 in classifica. Non disputata la gara dell'Under 17.

Femminile, i risultati del weekend

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UNDER 19 (Regionali Piemonte, girone unico): Alessandria-Torino 0-7

Marcatrici granata: Nicole Nardi (x3), Emma Cortese, Giulia Gullo (x2), Francesca Romano

UNDER 15 (Fase Interregionale): Sampdoria-Torino 2-1

Marcatrici granata: Ginevra Coppola

Femminile, le classifiche

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UNDER 19 (Regionali Piemonte, girone unico): Torino 52 (18), Accademia Torino 41 (18), Independiente 37 (17), Moncalieri 24 (18), Cit Turin 25 (17), Alessandria 21 (18), Alba Bra 19 (18), Buttiglierese 9 (18), Baveno Stresa 8 (17), Pro Vercelli 7 (17)

UNDER 17 (Regionali Piemonte, fase 2, girone A): Torino 15 (5), Cit Turin 12 (5), Venaria 10 (5), San Giorgio 9 (4), Aosta Calcio 7 (6), Independiente 6 (5), Borgo Vittoria 3 (5), Mappanese 3 (5), Real 909 -1 (4)

UNDER 15 (Fase Interregionale): Juventus 21 (7), Sampdoria 16 (7), Torino 11 (7), Como Women 10 (7), Como 7 (7), Sedriano 7 (7), Genoa 4 (7), Venaria 3 (7)

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