Weekend senza sbavature per il Settore giovanile maschile granata. La notizia migliore è la vittoria dell'Under 18, che si rialza contro la Cremonese e dà spinta alla sua classifica per la rincorsa alle fasi finali. Vince anche l'Under 16, trovando i tre punti con la Reggiana che valgono la certezza matematica di qualificazione ai playoff scudetto. Domina e dilaga invece l'Under 15 (già certa di playoff): è addirittura 7-1 contro la Reggiana.

UNDER 18

Under 18, il tabellino di Torino-Cremonese

La vittoria che serviva. L'Under 18 si rialza dopo due sconfitte e torna a mettere in cascina punti pesanti per la rincorsa alla zona playoff. La partita con la Cremonese è più combattuta di quanto ci si potesse aspettare dal divario di classifica. Si apre subito con uno squillo granata, il gol del difensore centrale Davia (primo sigillo) per il vantaggio Toro. Poco prima del quarto d'ora però il rigore realizzato da Scocco rimette in discussione il risultato, portandolo sull'1-1. A quel punto la contesa si infiamma. Tra 24' e 27', nel giro di tre giri di orologio, la squadra di Vegliato si porta avanti di due grazie al centrocampista Roda (seconda rete per lui in stagione) e al sesto gol in U18 di Conzato, sceso dalla Primavera. La Cremonese però non molla e Ivernizzi timbra il 3-2. Alla ripresa serve mettere in sicurezza il risultato. La priorità è chiara, lo sa bene Conzato che si regala la doppietta e mette la firma sull'4-2 finale al 55'. In classifica, il Torino è settimo nella prima piazza che oggi non consentirebbe l'accesso alle fasi finali. I granata, complice la vittoria del Napoli sulla Fiorentina, restano a 6 punti dal sesto posto, ma non aver accumulato ulteriore ritardo è importante per il proseguo.

Marcatori: 3’ Davia (T), 12’ rig. Scocco (C), 24’ Roda (T), 27’ Conzato (T), 29’ Ivernizzi (C), 55’ Conzato (T)

TORINO: Biondi, Davia (53’ Moretti), Cantarella, Roda, Manzi, Amisano, Odendo (64’ Musat), Ramondetti (64’ Boulifi), Falasca, Conzato (78’ Turola), Nascimento (78’ Grandi). A disposizione: Martena, Mokris, Tounousidis, Macnack. Allenatore: Vegliato.

CREMONESE: Tumaku, Sarrica, Pancini, Scocco, Gazzola (67’ Castellucchio), Vigilati, Barros Cabezas (87’ Desiderato), Callegari (67’ Garatti), Ivernizzi, Jeon (78’ Butterini), Bighetti. A disposizione: Liberali, Cassulo, El Haouari, Silvestri, Bono. Allenatore: Tedoli.

Ammoniti: 43’ Callegari (C), 71’ Moretti (T), 72’ Conzato (T)

Under 18, la classifica

Inter 56 (26), Roma 53 (27), Bologna 52 (27), Genoa 47 (27), Atalanta 46 (26),, Cesena 39 (25), Fiorentina 37 (26), Monza 36 (26), Parma 34 (26), Lazio 34 (27), Milan 32 (26), Verona 28 (25), Sassuolo 28 (25), Lecce 27 (27), Cremonese 27 (27), Frosinone 23 (26), Cagliari 5 (25)

UNDER 16

Under 16, il tabellino di Torino-Reggiana

Finalmente la vittoria. Dopo otto giornate senza i tre punti, l'Under 16 torna ad esultare. Non perché il bottino pieno fosse fondamentale in ottica classifica (la squadra di Corallo si è guadagnata gran parte della qualificazione alle fasi finali nel girone d'andata), ma per l'importanza che aveva soprattutto sul morale. Questo Toro sa vincere, lo ha fatto spesso e volentieri nella prima parte di stagione e ha faticato tanto invece a farlo nel girone di ritorno. La vittoria sulla Reggiana arriva in rimonta, con un finale di fuoco. Gli avversari erano riusciti a trovare il vantaggio a poco più di venti minuti dalla fine, poi però esce fuori la squadra granata. Al 74' Santagata pareggia i conti, siglando la quinta rete del suo campionato. In pieno recupero, all'83', Freguglia sigla il 2-1 regalandosi il suo sesto sigillo. In classifica il Toro raggiunge quota 40, piazzandosi al quarto posto ma soprattutto visti gli otto punti di vantaggio sulla Reggiana, settima e prima esclusa dai playoff può finalmente festeggiare perché la partecipazione alle fasi finali è matematica con due giornate d'anticipo.

Marcatori: 67’ Bortolotti (R), 74’ Santagata (T), 83’ Freguglia (T)

TORINO: Pellicanò, Pipino, Bottone, Isoldi (56’ Piro), Raiola, Tonon (76’ Gambino), Freguglia, Rua (76’ Castrignano), Chioccarelli (56’ Vagnati), Santagata, Catania (76’ Pautassi). A disposizione: Edokpayi, Musso, Condello, Cattaneo. Allenatore: Corallo.

REGGIANA: Carrara, Lugli, Silingardi, Gioffrè (74’ Cini Noya), Merzi, Galli (79’ Vicini), Bacchi, Aba Ze Tene (79’ Bertolini), Propato (74’ Bennaoui), Casini (79’ Ronchetti Viviani), Saporito (58’ Bortolotti). A disposizione: Valentini, Baraldi, Chiacchio. Allenatore: Bertoni.

Ammoniti: 37’ Aba Ze Tene (R), 83’ Freguglia (T)

Under 16, la classifica

Juventus 66 (23), Bologna 48 (24), Cesena 45 (23),, Parma 38 (24), Genoa 38 (24), Reggiana 30 (24), Sassuolo 29 (24), Spezia 28 (24), Modena 28 (24), Sampdoria 26 (24), Pisa 23 (24), Virtus Entella 17 (24), Carrarese 11 (24)

UNDER 15

Under 15, il tabellino di Torino-Reggiana

Valanga Under 15. Ormai spensierata, la squadra di Catto si diverte e vince, dominando. La sfida con la Reggiana è un monologo, che inizia dopo soli due minuti con il gol di Portuondo (il quarto in stagione). Poi in sequenza arrivano altre tre reti nella seconda metà di frazione: Dassi sigla il quinto sigillo in campionato, Bitto ribatte con il suo settimo, traguardo raggiunto anche da Gallo. A inizio ripresa la Reggiana cerca di riprendersi e si porta sul 4-1 con Manzotti. Poi però è ancora dominio granata: Rey trova la via del gol (il secondo per lui in campionato), Portuondo si regala la doppietta e Fiore chiude definitivamente i conti per 7-1. In classifica il Torino resta al quarto posto, distante 6 punti dalla Juventus terza.

Marcatori: 2’ Portuondo (T), 20’ Dassi (T), 27’ Bitto (T), 31’ Gallo (T), 41’ Manzotti (R), 47’ Rey (T), 52’ Portuondo (T), 66’ Fiore (T)

TORINO: Brigante (41’ Scaffeo), Graffi, Romanucci (58’ Graci), Bitto, Ricci (41’ Gaido), Cacucciolo, Tozzo, Gallo (58’ Fiore), Portuondo, Martellini (41’ Rey), Dassi (53’ Battagliotti). A disposizione: Altieri, Cavallo. Allenatore: Catto.

REGGIANA: Lumia, D’Angelo (63’ Garuti), Vandelli, Tommasino (50’ Errico), Storchi (67’ Ligorio), Barattini Freire (50’ Terramagra), Bodjenan Christ (41’ Secondulfo), Braghiroli (63’ Fanelli), Manzotti, Greco (63’ Pietropaolo), Ladurini (41’ Nannetti). A disposizione: Bocedi. Allenatore: Minozzi.

Ammoniti: 77’ Bitto (T)

Under 15, la classifica

Parma 62 (24), Cesena 60 (24), Juventus 58 (24),, Bologna 43 (24), Genoa 34 (24), Modena 29 (24) Pisa 27 (24), Sassuolo 26 (24), Virtus Entella 21 (24), Carrarese 17 (24), Reggiana 16 (24), Spezia 13 (24), Sampdoria 12 (24)

FEMMINILE

Femminile, i risultati del weekend

Doppia vittoria anche nel Femminile. L'vince ancora con un 9-0 senza appello al San Giorgio. Sofia Aniello in grande spolvero con tre gol, Cloe Di Pasquale si mette in vetrina con due; completano la vittoria Anna Farotto, Marta Tamburella, Chiara Consiglio e Sofia Diroma. In classifica Torino sempre primo con ampio margine. L'vince senza problemi contro il Venaria. Le torelle si impongono per 3-0 ritrovando i tre punti dopo il ko con la Sampdoria. Decisiva Iris Pezzano, in rete con una doppietta, e Ginevra Coppola, a segno per rifinire il risultato. In classifica il Toro resta terzo a -5 dalle blucerchiate, uscite vincenti dal derby con il Genoa.(Campionato Regionale, fase 2):

Marcatrici granata: Sofia Aniello (x3), Cloe Di Pasquale (x2), Marta Tamburella, Anna Farotto, Chiara Consiglio, Sofia Diroma

UNDER 15 (Fase Interregionale): Torino-Venaria 3-0

Marcatrici granata: Iris Pezzano (x2), Ginevra Coppola

Femminile, le classifiche

(Campionato Regionale, fase 2):, Venaria 13 (6), Cit Turin 9 (5), San Giorgio 9 (5), Independiente 6 (5), Aosta Calcio 5 (6), Borgo Vittoria 4 (6), Mappanese 0 (5)

UNDER 15 (Fase Interregionale): Juventus 24 (8), Sampdoria 19 (8), Torino 14 (8), Como Women 13 (8), Sedriano 7 (8), Como 7 (8), Genoa 4 (8), Venaria 3 (8)