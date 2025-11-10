Torino, il punto sul weekend delle giovanili granata: risultati e classifiche

L'amarezza della scorsa settimana lascia spazio a un weekend di sorrisi per il Settore giovanile maschile granata, fermato sul pari solo con la Primavera ma vincente in tutti gli altri campi. Spicca l'Under 17 per la prova di forza messa sul rettangolo di gioco contro la diretta concorrente Bologna e per la risposta data dopo due risultati negativi. Notevole anche l'Under 15, capace di trasformare il testa a testa del primo tempo con il Pisa in un dominio nella ripresa. L'Under 18 fatica più del previsto forse contro il Cagliari in Sardegna ma riesce poi a passare e a portare a casa il secondo successo consecutivo in classifica, dal sapore di rivalsa. Infine l'Under 16: nella sfida al Pisa prima lo strappo, poi qualche concessione ma la vittoria non è mai in discussione. Prove ampiamente superate per tutte le formazioni: Under 17, Under 16 e Under restano nelle zone alte di classifica, l'Under 18 si avvicina molto alla zona playoff. Di seguito il resoconto del weekend, con le gare del maschile e il punto sul femminile.