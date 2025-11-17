Torino, il punto sul weekend delle giovanili granata: risultati e classifiche

Due pareggi e una vittoria nel bilancio del weekend del Settore giovanile maschile granata. Esulta l'Under 16, a cui basta una sola rete per avere la meglio sul Sassuolo in Emilia e portare a casa il bottino pieno. Gare pazze invece per Under 18 e Under 15 contro Milan e Sassuolo: per entrambe le formazioni finisce 3-3. A livello di classifica la situazione resta stabile per le tre squadre. Under 16 e Under 15 sono quarte a distanza ravvicinata dal podio e in piena zona playoff, l'Under 18 manca la possibilità di rientrarci restando ottava ma è comunque incollata al sesto posto. L'Under 17 è rimasta ferma, posticipato causa impegni nazionali il derby contro la Juventus a sabato 20 dicembre. La Primavera è infine in sosta. Di seguito il resoconto completo, segue il punto sul weekend del Femminile.