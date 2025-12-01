Torino, il punto sul weekend delle giovanili granata: risultati e classifiche

Weekend di festa per le Under del Settore giovanile maschile granata. L'Under 18 ottiene il sesto risultato utile consecutivo vincendo contro la Lazio e continua a mettere pressione alla top 6 per la risalita in zona playoff. Under 16 e Under 15 battono con risultato fotocopia il Modena e confermano quanto di buono fatto vedere fino a qui: entrambe sono stabilmente in zona playoff e stanno crescendo mostrando maturità. L'unico neo è la Primavera, ancora in difficoltà e ancora sconfitta, anche se nel finale dopo il tentativo concreto di rimonta ai danni del Bologna: i felsinei passano per 2-1. Di seguito il punto sul Settore giovanile maschile granata, segue a sua volta il resoconto relativo al Femminile.