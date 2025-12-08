Torino, il punto sul weekend delle giovanili granata: risultati e classifiche

Nel Settore giovanile maschile granata a fare la voce grossa sono Under 16 e Under 15. Le due formazioni più giovani in casa Torino vincono i due scontri con la Reggiana, in cui sì partivano favorite da pronostico ma in cui è stato comunque necessario mostrare maturità nell'andare a conquistare il risultato. La squadra di Corallo e quella di Catto sono entrambe terze: l'U16 è a -2 dalla seconda piazza, l'U15 a -3 dalla coppia di vetta. Meno positivo il weekend per Under 18 e Under 17. La squadra di Vegliato torna solo con un pareggio dalla sfida con il Frosinone, in cui l'obiettivo erano invece i tre punti: il mezzo passo falso però non incide sulla classifica con il Toro fuori dalla zona playoff ma a -1 dal sesto posto e a distanza ravvicinata dal quarto. Per l'Under 17 arriva infine una sconfitta nello scontro diretto con il Genoa vista vetta: lo 0-2 incassato a Orbassano allontana i sogni di altissima classifica ma resta più che viva la corsa fasi finali con un solo punto a separare il Torino dalla top 6 e 2 dal terzo posto. Di seguito il resoconto completo del fine settimana del settore giovanile maschile granata, segue il punto sul femminile.
