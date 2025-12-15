Torino, il punto sul weekend delle giovanili granata: risultati e classifiche

Bilancio quasi perfetto per il Settore giovanile maschile granata. L'Under 15 trova la vittoria più larga grazie al poker sul Genoa e si conferma a tre soli punti dalla vetta. Anche l'Under 16 batte il Grifone ma in rimonta, sfruttando due guizzi nel finali e issandosi al terzo posto in campionato, a due passi dal secondo. L'Under 17 si rialza con il Modena, trovando una vittoria che è importante sia per ripartire sia per tornare in zona playoff perché vale il quarto posto. Solo pari infine per l'Under 18, fermata sull'1-1 dalla Fiorentina ma comunque in lizza per tornare in zona playoff visti i soli due punti di ritardo. Di seguito il punto sulle giovanili maschili granata, segue il resoconto sul femminile.