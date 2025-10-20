Weekend difficile per il Settore giovanile maschile granata. L'unica formazione a esultare a gran voce è l'Under 15, uscita vincente dallo scontro con il Bologna e confermatasi capolista. Sugli altri campi i torelli escono sconfitti. Paga più di tutte nel risultato l'Under 16, fermata da un Bologna che conferma la propria forza. Più a sorpresa le sconfitte di Under 18 e Under 17. I granata di Vegliato cadono contro il Monza e continuano un percorso di alti e bassi in questo inizio stagione; i torelli di Rebuffi perdono di misura contro il Sassuolo in una gara che avrebbe potuto portare a un allungo in vetta. A punti infine la Primavera, che strappa in rimonta il 2-2 contro il Frosinone. Di seguito il punto completo sul weekend delle giovanili maschili granata, segue il resoconto del femminile.
Torino, il punto sul weekend delle giovanili granata: risultati e classifiche
Nel maschile festeggia solo l'Under 15, nel femminile Under 19 e Under 17 volano