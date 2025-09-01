Torino, il punto sul weekend delle giovanili: l’Under 17 vince allo scadere

Nel fine settimana che inaugura l'attività ufficiale del Settore giovanile maschile granata, è scesa in campo solo una formazione: l'Under 17. I torelli di Rebuffi vincono il primo confronto della stagione con il Cesena, espugnando il campo bianconero allo scadere dopo una lunga gara bloccata a reti inviolate. È così una vittoria ad aprire le danze per il Torino. Nei prossimi giorni accelererà la preparazione anche l'Under 18: i granata di Vegliato sono attesi nel weekend per l'esordio in campionato. Le ultime a partire, la settimana successiva, saranno Under 16 e Under 15. Ci sarà ancora da attendere invece per quanto riguarda il Settore giovanile femminile. Di seguito il resoconto completo sul weekend delle giovanili granata con la gara dell'Under 17, il tabellino e le classifiche del campionato dopo la prima giornata.