Torino, il punto sul weekend delle giovanili: risultati e classifiche

Due vittorie e una sconfitta nel computo del weekend del Settore giovanile maschile granata. Sorride più di tutti l'Under 18 di Vegliato, capace di affondare l'Inter in casa nerazzurra. I granata trovano un successo importante e risalgono in classifica grazie alle due vittorie ottenute nel doppio impegno settimanale. Felice anche l'Under 16 di Corallo, avanti nel suo percorso perfetto con la terza vittoria in altrettante uscite: i tre punti con il Parma arrivano in extremis in pieno recupero. Primo ko di stagione invece per l'Under 15, sconfitta dal Parma in trasferta: le due reti ducali a inizio di entrambi i tempi rendono difficile la rimonta ai granata, che accorciano le distanze ma non trovano il pareggio. Per completezza, il risultato della Primavera: 0-2 a Orbassano contro il Parma, la prima di Baldini è una sconfitta. Di seguito il resoconto completo.