Torino, il punto sul weekend delle giovanili: risultati e classifiche

Weekend storico per il Settore giovanile maschile granata. Domenica è stato inaugurato il Robaldo, nuova casa del vivaio del Torino con le prime partite ufficiali. Under 16 e Under 15 hanno reso il debutto una festa grazie a due vittorie nette contro la Virtus Entella. Nel frattempo sono scese in campo a Orbassano Under 18 e Under 17. La squadra di Vegliato si ferma sul pari con il Sassuolo, l'Under 17 si scontra con una Carrarese battagliera ma alla fine ha la meglio. Completa il quadro il successo di misura della Primavera di Baldini: l'1-0 al Cagliari mette fine a un filotto di sconfitte durato 43 giorni. Positivo quindi il bilancio: imbattute tutte le formazioni granata, con solo l'Under 18 a doversi accontentare di un punto. Di seguito il resoconto completo sul fine settimana del Settore giovanile maschile granata. Segue il punto sul Femminile.