Torino, il punto sul weekend delle giovanili: risultati e classifiche

Due vittorie e due pareggi nel bilancio del fine settimana del Settore giovanile granata. A portare a casa il bottino pieno sono Under 16 e Under 15, che si ripetono quindi dopo aver esordito con una vittoria in campionato. I torelli di Corallo e quelli di Catto battono la Carrarese nella prima partita tra le mura amiche di Orbassano (Robaldo ancora in attesa di omologazione per le gare ufficiali da parte degli enti competenti). Non arriva il quarto successo di fila per l'Under 17, fermata sullo 0-0 dal Parma: il pari è però un punto guadagnato per i granata di Rebuffi considerando la prolungata inferiorità numerica. Infine il 2-2 dell'Under 18. Contro l'Atalanta non arriva il primo successo stagionale, ma un punto dopo una lunga battaglia con la Dea. Terminerà il quadro la Primavera, in campo oggi, lunedì 22 settembre, alle ore 15 contro il Cesena in trasferta.