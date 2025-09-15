Torino, il punto sul weekend delle giovanili: U16 e U15 partono con due vittorie

Non finiscono con il weekend gli impegni del Settore giovanile maschile granata, ma dal weekend arrivano i primi verdetti sulle Under e non potevano essere migliori per i torelli. Tre le formazioni impegnate nella giornata di domenica, tre vittorie i risultati ottenuti dal campo. L'Under 17 continua ad alimentare il filotto di successi e si porta a tre battendo anche la Virtus Entella e confermandosi in testa in questo avvio di campionato. I debutti di Under 16 e Under 15 in Liguria sono convincenti. I torelli del nuovo tecnico Corallo rifilano un poker alla Sampdoria, quelli di Catto si impongono con un tris sempre sui blucerchiati. Nella giornata di lunedì gli ultimi match. Non inizia la stagione come sperato l'Under 18, che all'ora di pranzo ha terminato la difficile trasferta con la Roma: amaro risultato per i torelli, sconfitti dai giallorossi in rimonta. Manca all'appello la Primavera. Il Torino di Fioratti scenderà in campo alle ore 17 contro il Sassuolo a Orbassano. Di seguito il resoconto completo sul weekend delle giovanili granata, in aggiornamento i dati relativi a Under 18 e Primavera.