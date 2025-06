Torino, il punto sul weekend di giovanili e femminile

Due gare chiave si sono giocate nel fine settimana. Per quanto riguarda il settore giovanile maschile granata è scesa in campo l'Under 17, che in extremis ha superato l'Inter nell'andata dei quarti di finale. Nel Femminile, tutti gli occhi sono stati puntati sul Filadelfia dove la prima squadra ha affrontato il Chievo Verona nella semifinale di Coppa Italia Eccellenza: le granata hanno vinto e guadagnato il biglietto d'accesso per la finale. Di seguito il resoconto sul fine settimana e contestualmente la presentazione degli impegni infrasettimanali, che vedranno scendere in campo tanto l'Under 17 quanto l'Under 18 maschile nel proseguimento della fase finale dei rispettivi campionati.