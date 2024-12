Torino, il punto sul weekend di giovanili e femminile: risultati e classifiche

Weekend a due volti per il Settore giovanile maschile granata. Da un lato c'è l'Under 18, che sorride e incanta a Orbassano battendo il Cesena capolista e confermandosi in lizza per le posizioni più nobili del girone. Dall'altro ci sono le due sconfitte di Under 16 e Under 15, in difficoltà da qualche uscita e ko nelle due gare in trasferta contro il Pisa. L'ultimo verdetto spetta alla Primavera di Tufano, in campo alle ore 16 contro il Bologna a Orbassano.